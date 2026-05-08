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FIESTA DISCo EN SUS 15 AÑOS

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FIESTA DISCo EN SUS 15 AÑOS

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¡MAMÁS ENTUSIASTAS!

CONVIVEN EN UN CÁLIDO FESTEJO

Por Maru Bustos PULSO

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
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Un grupo entusiastas mamás festejaron en la víspera de su día con una cálida cena.

En una atmósfera contemporánea, compartieron felices esta ocasión especial.

Disfrutaron de la serie de detalles y atractivos preparados en su honor.

Radiantes, orgullosas de sus hijos y satisfechas de esta importante misión en sus vidas, las ahí reunidas charlaron algunas experiencias con ellos. Entregadas y perseverantes en lo que emprenden cada día, se preocupan por el bienestar de sus hijos, de educarlos y formarlos como personas de bien.

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Eso sí, en sus rostros, ¡gran felicidad!

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