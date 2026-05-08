¡MAMÁS ENTUSIASTAS!
CONVIVEN EN UN CÁLIDO FESTEJO
Galeria
Un grupo entusiastas mamás festejaron en la víspera de su día con una cálida cena.
En una atmósfera contemporánea, compartieron felices esta ocasión especial.
Disfrutaron de la serie de detalles y atractivos preparados en su honor.
Radiantes, orgullosas de sus hijos y satisfechas de esta importante misión en sus vidas, las ahí reunidas charlaron algunas experiencias con ellos. Entregadas y perseverantes en lo que emprenden cada día, se preocupan por el bienestar de sus hijos, de educarlos y formarlos como personas de bien.
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Eso sí, en sus rostros, ¡gran felicidad!