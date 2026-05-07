LA MAGIA DEL CIRCO

La mejor manera de celebrar el Día del Niño para un grupo de pequeños, fue disfrutar de la magia, la fantasía y colorido de El Circo.

Con este temática y detalles del mundo circense pasaron una mañana muy divertida en la que también participaron en dinámicas didácticas, interactivas y recreativas.

Con el carisma que poseen cantaron y bailaron.

Así, demostraron poseer talento y habilidades para las actividades artísticas.

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Por varias horas, los pequeños convivieron emocionados.