LA MAGIA DEL CIRCO
PAYASOS Y MAGIA CAUTIVAN A NIÑOS
A
Galeria
La mejor manera de celebrar el Día del Niño para un grupo de pequeños, fue disfrutar de la magia, la fantasía y colorido de El Circo.
Con este temática y detalles del mundo circense pasaron una mañana muy divertida en la que también participaron en dinámicas didácticas, interactivas y recreativas.
Con el carisma que poseen cantaron y bailaron.
Así, demostraron poseer talento y habilidades para las actividades artísticas.
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Por varias horas, los pequeños convivieron emocionados.