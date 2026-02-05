LLEGA AL QUINTO PISO

Víctor Cárdenas Cornejo festejó sus cincuenta años de vida en una agradable celebración.

Para esta ocasión especial, integró elementos alusivos a las carreras de autos, su pasión, como lo fueron las invitaciones, en una atmósfera plena de color.

Con su esposa Diana Lerma recibieron a los invitados, quienes le desearon éxito en los proyectos a emprender.

Se sumaron a su felicidad, su hermana Chela Cárdenas con su esposo Tatsuya Sakamoto y y grupos de amistades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En medio del entusiasmo que prevaleció, los ahí reunidos charlaron sobre algunos de los proyectos a emprender, con el mismo esfuerzo y perseverancia que les identifica.

Eso sí, la tarde transcurrió en medio de las sorpresas, los instantes emotivos y ¡gran alegría!