Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

LLEGA AL QUINTO PISO

Por Maru Bustos

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
Víctor Cárdenas Cornejo festejó sus cincuenta años de vida en una agradable celebración.

Para esta ocasión especial, integró elementos alusivos a las carreras de autos, su pasión, como lo fueron las invitaciones, en una atmósfera plena de color.

Con su esposa Diana Lerma recibieron a los invitados, quienes le desearon éxito en los proyectos a emprender.

Se sumaron a su felicidad, su hermana Chela Cárdenas con su esposo Tatsuya Sakamoto y y grupos de amistades.

En medio del entusiasmo que prevaleció, los ahí  reunidos charlaron sobre algunos de los proyectos a emprender, con el mismo esfuerzo y perseverancia que les identifica.

Eso sí, la tarde transcurrió en medio de las sorpresas, los instantes emotivos y ¡gran alegría!

