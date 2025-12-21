Juegos y actividades para posadas navideñas en familia

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- La temporada navideña siempre es una buena oportunidad para pasar un rato agradable en compañía de tu familia, seres queridos y amigos en las posadas, pues, cada año, la llegada de la Navidad trae consigo experiencias únicas, cargadas de bellos recuerdos y alegría.

No obstante, mantener el espíritu festivo no siempre es una tarea fácil, pues el aburrimiento puede llegar de manera inesperada. Por ello, encontrar actividades entretenidas y juegos divertidos es una misión importante a la hora de planear tus posadas este diciembre de 2025.

El canal de Tiktok especializado en juegos de mesa @reversus.games, compartió algunas ideas creativas de juegos para disfrutar en tus posadas y fiestas navideñas. A continuación, te explicamos en qué consisten:

1. Juego de las espátulas

Para este juego necesitas un par de tazones, un par de espátulas o cucharones grandes, y muchos moños para regalo de diferentes colores. También puedes utilizar bombones, bolitas de algodón o esferas navideñas, la imaginación es un factor importante en estos juegos.

La dinámica es sencilla, pues consiste en colocar un tazón sobre tu cabeza, vendarte los ojos y reunir a dos o más jugadores para competir. El ganador será la persona que atrape más moños o esferas en su tazón sin ver, en un minuto completo o el tiempo que se haya decidido.

2. Columpia y encesta

Para este ejercicio didáctico necesitas un vaso de plástico, una cuerda corta, cinta adhesiva y una pelota pequeña de ping pong. Una vez que tengas todos los materiales, ata un extremo de la cuerda al vaso y el otro a la pelota.

Posteriormente, asegura el vaso a tu cintura con cinta, a modo de que quede un trompo casero. La dinámica del juego consiste en encestar la pelota en el vaso con movimientos de cadera, la persona que lo haga primero será el ganador.

3. Sopla la bola de nieve

Para este juego necesitas vasos de plástico, agua, una pelota de ping pong y 5 regalos diferentes. Pueden ser obsequios pequeños como libros, tarjetas de regalo de Spotify o Netflix, tazas, pijamas o calcetines.

La dinámica consiste en llenar los vasos de plástico con agua hasta el tope, con el fin de que la pelota quede flotando sobre el borde. Posteriormente, el jugador deberá soplar la pelota con todas sus fuerzas; el vaso en donde quede será el regalo que se llevará. Si la pelota cae en un espacio vacío, puedes añadir un castigo para hacerlo más divertido y aumentar la dificultad.

4. Ruleta de regalos

Para este juego cada participante deberá traer un regalo misterioso en una caja o envoltura navideña. Por cada regalo también se necesita un hilo, y un pequeño cilindro o vaso de plástico abierto de ambos extremos.

La dinámica consiste en reunir los obsequios en forma de ruleta, cada uno debe estar atado a un hilo; posteriormente cada participante deberá tirar del extremo de un hilo al azar. El regalo que llegue al centro luego de halar la cuerda será el que reciba la persona.

5. Premio mayor

Si quieres elevar la tensión y la dificultad, este juego es perfecto para el momento. Para esta dinámica envuelve un regalo en varias capas de envoltura para regalos o plástico. Una vez enrollado, armen un círculo entre todos los participantes y coloquen el regalo en el centro.

Luego, pongan un cronómetro y elijan turnos, después pónganse unos guantes de cocina y comiencen la ronda. Cada participante tendrá un tiempo limitado para desenvolver el obsequio y aquel que logre llegar al centro sin problema podrá reclamar el regalo como suyo.

Algo que no debes olvidar en estas fechas es que la creatividad será una de tus mejores herramientas para evitar el aburrimiento en reuniones familiares o con amigos, abriendo paso a un momento ideal para compartir de la mejor manera la magia de la época navideña.

Finalmente, si deseas consultar más opciones, puedes investigar en las plataformas digitales, pues diversos usuarios han compartido sus ideas. También puedes elegir juegos más tradicionales mezclados con una temática navideña, como la lotería mexicana de navidad, el juego de las sillas con villancicos o el clásico juego de "Ponle la cola al burro", utilizando a Rodolfo el reno y su nariz roja.