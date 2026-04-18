La historiadora Anna Keay es elegida para escribir la biografía oficial de Isabel II

Londres, 19 abr (EFE).- La historiadora Anna Keay ha sido elegida para escribir la biografía oficial autorizada de la fallecida reina Isabel II, informó este domingo el palacio de Buckingham.

Encargo real y acceso a archivos

La biografía ha sido encargada por el rey Carlos III y, al aceptar el cargo, Keay tendrá acceso a la amplia documentación personal y oficial de Isabel II, conservada en los Archivos Reales.

La historiadora también podrá entrevistar a quienes conocieron bien a Isabel II a lo largo de su vida, entre ellos miembros de la familia real británica, indica un comunicado del palacio.

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Trayectoria y compromiso de Anna Keay

Keay es una destacada historiadora y biógrafa, reconocida por su trabajo sobre la monarquía y los edificios históricos, y también es miembro del comité conmemorativo de la reina Isabel, cuyo centenario de nacimiento se recordará el próximo martes.

"Es un profundo honor que me hayan pedido que escriba la biografía oficial de la reina Isabel II. Fue nuestra monarca con el reinado más largo y una mujer extraordinaria, cuya vida abarcó un siglo de grandes cambios. Estoy profundamente agradecida a Su Majestad el Rey por confiarme esta responsabilidad y por permitirme el acceso a sus documentos, y haré todo lo posible por hacer justicia a su vida y obra", señaló la historiadora en el comunicado.

Entre las obras históricas de Keay figuran 'La República Inquieta: el Reino Unido sin Corona', 'El último Rebelde Real', una biografía de Jacobo, Duque de Monmouth, y 'La Historia Ilustrada Oficial de las Joyas de la Corona'.

Isabel II, nacida el 21 de abril de 1926, falleció el 8 de septiembre de 2022 tras un reinado de 70 años, el más largo de la historia británica.