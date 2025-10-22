Más allá del aula: Mandala Academy y su compromiso con el desarrollo social en México

Mandala Academy impulsa proyectos educativos que promueven inclusión, empleabilidad y desarrollo comunitario.

El verdadero impacto de la educación se mide en las comunidades que transforma. Con esa visión, Mandala Academy impulsa proyectos de formación e inclusión social que buscan abrir oportunidades reales para jóvenes, mujeres y profesionales en proceso de reinvención laboral.

Su compromiso va más allá de las aulas: programas de becas, talleres comunitarios y convenios con instituciones públicas y privadas forman parte de su estrategia de educación con impacto social.

Esta misión ha sido fortalecida con el apoyo de Eduardo Javier Natividad Maqueda, cuya visión empresarial y humanista ha ayudado a conectar la educación con el desarrollo local, generando proyectos sostenibles que mejoran vidas.

En un entorno educativo cada vez más competitivo, Mandala Academy se distingue por un principio claro: formar personas capaces de transformar su entorno. Un modelo de enseñanza que une propósito, profesionalismo y compromiso social.