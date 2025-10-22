AYER HOY MAÑANA

“Los Muchachos de Karol Wojtyl: El amor los madura de repente y, adultos de improviso, cogidos de la mano caminan en tropel, corazones casados como pájaros, perfiles de tiniebla. Yo sé que en sus corazones late el pulso del mundo. Cogidos de la mano, en silencio se sientan a la orilla. Un tronco de árbol y la tierra en la luna es un triángulo de luz. No se han levantado las nieblas todavía. Crecen sus corazones sobre el rio. ¿Será también así –pregunto- cuando se pongan en pie y sigan caminando?. ¿O quizá ocurra que un cáliz de luz entre las plantas van a descubrir en ellos una ignorada hondura?. ¿Lograreis conservar lo que en vosotros nace, distinguieres por siempre el bien del mal?...” Papa Juan Pablo ll, primer Papa polaco, viajero incansable, canonizado por el Papa Francisco el 27 de abril del 2014, los datos están dentro del Santoral de hoy, como María Salomé madre de los Apóstoles Juan y Santiago. Bertario. Verecundo. Donato. Alodia o Elodia hermanas… Felicitaciones a quienes llevan estos nombres, quienes cumplen años… Nuestras condolencias para la familia Gil Ojeda por el sensible fallecimiento de Meche Ojeda de Gil que partió a la Morada del Señor… Para su esposo Fernando, sus hijos, nietos, familia y amigas que el Todopoderoso les de consuelo en sus corazones en estos momentos de dolor… Asimismo, enviamos nuestro pésame a Anita Rodríguez de Palacios por el deceso de su hermana Silvia Rodríguez Cervantes (Vivi) que ahora goza de la paz eterna… Para Meche y Vivi que descansen en paz y luzca para ellas la luz perpetua… Directivos de la Beneficencia Española de nuestra ciudad estuvieron presentes en Boca del Río, Veracruz 2025 donde se llevó a cabo la reunión anual de los Hospitales Españoles en nuestro país, siendo estos: el Hospital Español de México, Tampico, Torreón, Puebla, Pachuca, donde comparten experiencias hospitalarias… Esperan la llegada de su segundo bebé para dentro de unas semanas más, Carlos Alvarado Moreno y Bea Ruiz Villasuso, a quien la cigüeña les obsequiará otro varoncito que vendrá a ser compañerito de su hermano mayor Andrés… Participan de este feliz acontecimiento los papás y abuelos del bebé que está por nacer: Manuel Ruiz Chávez; Alberto Alvarado y Tere Moreno de Alvarado, sus hermanos y amigos desde luego… Enhorabuena a los futuros papás desde esta columna… La pareja formada por Regina Morones Guerra y Jesús Foyo Cárdenas efectuaron su matrimonio acompañados de sus padres: Cristy Guerra Silva y Humberto Morones; Jesús Foyo y Emma Cárdenas que pasaron una velada de lo mejor en la fiesta en su honor donde compartieron con sus abuelas, tíos, primos y numerosas amistades que les desearon lo mejor para la nueva vida que han comenzado… Parabienes para Jesús y Regina… Graciela García Bautista presento su libro de cuentos titulado: “Un Cuento Descerebrado” historia de dos hermanos sobre inventos y una máquina de neuronas… Estuvieron con Graciela sus papás, Juan Pablo García Rocha y Chela Bautista de García, sus hermanos e invitados que hicieron votos por la escritora de este cuento y otros más que tiene… Felicidades a Graciela por este nuevo logro en su vida… Festejo sus veintiún años, Roberto Silva Payán, quien estuvo de fiesta organizada por sus papás Roberto Silva Foyo y Marcela Payán Espinosa, de sus hermanas que invitaron a numerosos amigos… Recibió el sacramento de la Eucaristía en emotiva ceremonia Sofía Coulon Fernández rodeada de sus papás: Eduardo Coulon Eichelmann y Andrea Fernández Foyo, de su hermana Andrea; sus padrinos: Ximena Fernández, Santiago López y Silvana Zendejas que ocuparon los recintos al lado de la neo comulgante… Emocionada y feliz Sofía estuvo el día de su primera comunión donde también hicieron acto de presencia sus abuelos Pupi Foyo de Fernández; Pepe Lalo Coulon y Lynn Eichemann de Coulon, sus tíos y primos que leyeron las lecturas y peticiones en la misa… Posterior hubo una fiesta para Sofía que departió con todos los presentes en este día tan especial para ella… Felicidades desde estas líneas a Sofía… Ayer empezó la Luna nueva en Virgo, el tiempo estará despejado para poderla disfrutar… Hasta la próxima…