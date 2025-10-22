logo pulso
INTERESANTES PROYECTOS CONSEJO DE JUECES DE CLUBES DE JARDINERÍA

Por Maru Bustos PULSO

Octubre 22, 2025 03:00 a.m.
Integrantes del Consejo de Jueces de la Asociación Potosina de Clubes de Jardinería se reunieron a fin de comentar sobre las actividades que en fechas próximas realizarán.

El encuentro se realizó en el hogar de Silvia Esparza de Garza, quien preside el mismo.

Con ellas, estuvieron las integrantes de su directiva para el ejercicio 2025-2026: Diana Reyes de Romo, vicepresidenta; Marha Acevedo de Rangel, secretaria; y Mónica Alcalde de Garza, tesorera.

El encuentro, les permitió a las jueces ahí reunidas reafirmar su compromiso de seguir trabajando en lo que tanto les apasiona y atrae; la jardinería y el cuidado y la preservación del entorno natural

