Mattel presenta colección Dream Team Barbie en México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer el pasado domingo 8 de marzo, la compañía estadounidense Mattel en colaboración con Barbie presentó su colección Dream Team, una iniciativa global diseñada para rendir homenaje a ocho mujeres de alrededor del mundo.

Mattel lanza colección Dream Team Barbie

Esta serie especial tiene el objetivo principal de reconocer el esfuerzo y el desempeño profesional de ocho mujeres que han destacado en áreas como el deporte, la ciencia y las artes, buscando inspirar a las futuras generaciones de niñas y adolescentes a perseguir sus sueños sin límites.

El vicepresidente de Barbie en Mattel, Nathan Baynard, reveló la intención que tiene la compañía detrás de este lanzamiento. "Este Día Internacional de la Mujer... esperamos inspirar a niñas de todo el mundo a perseguir sus pasiones con valentía y a darse cuenta de su potencial ilimitado", comentó.

Mujeres que inspiraron la colección Dream Team

Serena Williams

Originaria de Michigan, Serena Williams es una inversora, empresaria y extenista profesional, considerada como una de las mejores atletas femeninas desde la década de los 90. Con dos décadas de trayectoria, logró 23 títulos individuales de Grand Slam y 4 oros olímpicos, retirándose en 2022 como un icono global cultural y de igualdad.

Kellie Gerardi

Nacida en Florida, Kellie Gerardi es una investigadora de bioastronáutica, divulgadora científica y astronauta comercial. En 2023, se convirtió en la mujer número 90 en la historia en llegar al espacio; colabora con el Instituto Internacional de Ciencias Astronáuticas (IIAS) y en 2025 fue nombrada Creadora TIME100 y Mujer del Año por USA Today.

Regina Sirvent Alvarado

Con 23 años, Alvarado es una destacada piloto de automovilismo mexicana, quien hizo historia al convertirse en un referente femenino en la NASCAR México Series. En 2020 se posicionó como la primera mujer en ganar una carrera en la categoría de camionetas Trucks México Series y en 2024 se subió al podio en la categoría NASCAR Challenge.

Chloe Kelly

Nacida en Reino Unido, Kelly es una futbolista profesional de 28 años, que juega como delantera en el Arsenal Women de la Women's Super League (WSL) y es una de las máximas figuras de la selección nacional de Inglaterra "Lionesses". Se formó en la academia del Arsenal antes de pasar por el Everton y el Manchester City, donde ganó la FA Cup y la Copa de la Liga.

Helene Fischer

Con 41 años, Fischer es una de las cantantes más exitosas de Alemania y una de las figuras más importantes de la música europea contemporánea, conocida principalmente por modernizar el género "schlager" al fusionarlo con el pop y el espectáculo acrobático. Ha vendido más de 18 millones de discos en todo el mundo.

Zoja Skubis

Originaria de Polonia, Skubis es una influyente alpinista y creadora de contenido, reconocida por ser una de las escaladoras más jóvenes en alcanzar algunas de las cumbres más altas del mundo, entre ellas el Monte Everest con 20 años y el Manaslu con 19 años. En redes sociales documenta sus expediciones, retos físicos y su estilo de vida.

Stephanie Gilmore

Con 38 años, Gilmore es una surfista profesional australiana, considerada una de las mejores de la historia; posee un récord histórico de 8 títulos mundiales de la World Surf League (WSL). En 2007 ganó el título mundial en su temporada de novata y es apodada como "Happy Gilmore" por su personalidad alegre y sonrisa constante.

Smriti Mandhana

Originaria de India, Mandhana es una destacada jugadora de críquet de 29 años, capitana del equipo Royal Challengers Bangalore (RCB) en la Women's Premier League (WPL) y vicecapitán de la selección nacional de la India; es considerada una de las mejores bateadoras del mundo y un ícono del deporte femenino en su país.