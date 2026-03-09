BONA DEA PRESENTA LA TORRE II

El pasado 26 de febrero se llevó a cabo la presentación y preventa Family and Friends del proyecto Bona Dea Torre II, una nueva torre de especialidades médicas que forma parte de la expansión del complejo y que busca consolidar el primer Distrito Wellness en el estado.

El evento se realizó en el lobby de Bona Dea Torre Médica, donde se dieron a conocer los detalles de este desarrollo que ampliará la oferta de servicios médicos en la ciudad con un enfoque flexible y moderno para la atención de pacientes y especialistas.

Durante la presentación, el Doctor Adrián Gómez, director general del proyecto, explicó la visión de medicina integral que impulsa esta nueva etapa.

Por su parte, el arquitecto Juan Pablo Soto destacó el diseño arquitectónico enfocado en el bienestar y la funcionalidad clínica.

El Licenciado Alejandro Anaya Lara, director comercial, encabezó el inicio oficial de la comercialización de los consultorios.

La nueva torre se ubicará en Av. Parque Chapultepec #4705, en la zona alta de Desarrollos del Pedregal, muy cerca de The Park San Luis.

Actualmente, la segunda torre se encuentra en construcción y los consultorios de especialidades ya están disponibles en preventa.

A futuro, el desarrollo contempla integrar un hospital de alta especialidad y residencias de reposo, fortaleciendo la oferta médica del complejo.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al 444 131 5555 o consultar el Instagram @bonadea.torremedica.