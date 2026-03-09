LAURA ¡ADMIRAN SU FORTALEZA Y ENERGÍA!

Laura Faz festejó sus ochenta años de vida con una cálida celebración entre amigas.

Para esta ocasión especial, sus compañeras con quienes con constancia y disciplina juega tenis en el Club Deportivo Potosino, ofrecieron la cálida celebración y eligieron detalles especiales con los que la sorprendieron.

Ahí con ella, su hija Laura Monsech.

En una agradable atmósfera, Laura recibió las felicitaciones de las invitadas, quienes le expresaron bienestar.

Además, le reafirmaron el afecto, cariño y admiración que le tienen por la energía que posee para seguir practicando el deporte blanco que tanto le apasiona.

Entusiasmadas, recordaron interesantes y divertidas anécdotas que han vivido a través de los años en el tenis, lo cual ha hecho más solida su amistad.

En el convivio, un ambiente de armonía, optimismo y ¡gran alegría!

Eso sí, ¡cuánto te quieren!