Papa León XVI Anuncia Visita a Perú para Finales de Año

LIMA, Perú, febrero 5 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- El Papa León XIV visitaría entre noviembre y diciembre Perú, país del que se nacionalizó en 2015 y donde sirvió como misionero y obispo durante más de 20 años, anunció la Conferencia Episcopal peruana.

Según el titular de la Conferencia, monseñor Carlos García Camader, "el Papa expresó su gran deseo de estar en Perú, porque ama al Perú, y nos dijo claramente que es muy probable que sea en noviembre, a más tardar en la primera semana de diciembre".

Monseñor García Camader estimó que la probabilidad de la visita es del 80%, quedando solo pendientes ajustes logísticos, como definir la fecha exacta y la coordinación oficial final con el Vaticano.

El gobierno peruano envió una invitación formal al Papa el 7 de enero y, según se informa, ya ha recibido una respuesta favorable de la Santa Sede.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según el episcopado peruano, León XIV -nacido como Robert Prevost en Estados Unidos y nacionalizado peruano- ha expresado reiteradamente su deseo de regresar al país, al que considera su "hogar espiritual".

"Queda a cargo de los responsables procesar y organizar esto, pero, en su corazón, desea venir al Perú", añadió García Camader.

Prevost dirigió la diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023. Llegó por primera vez al Perú en 1985 mientras preparaba su tesis doctoral. Un año después, abandonó el país, regresando posteriormente entre 1988 y 1998, período en el que ocupó diversos cargos en la Orden de San Agustín.

El entonces obispo abandonó el país sudamericano en enero de 2023, tras ser nombrado por el difunto papa Francisco cardenal prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.

Según el diario El Comercio, entre los destinos confirmados para la visita se encuentran Lima y Chiclayo, donde León XIV ejerció como obispo durante más de dos décadas. También se podrían incluir otras regiones en el itinerario, dependiendo del tiempo disponible y la logística.

Se prevé la creación de un comité organizador en marzo para preparar la visita.

De concretarse, el viaje tendrá un gran significado simbólico, ya que coincidirá con las celebraciones del 300 aniversario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, misionero católico español, que se desempeñó como segundo arzobispo de Lima y organizador de la Iglesia en el entonces virreinato del Perú.