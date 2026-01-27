logo pulso
Príncipe Andrés se encuentra deprimido tras escándalo con Jeffrey Epstein

Beatriz y Eugenia muestran su apoyo al príncipe Andrés en momentos difíciles para la monarquía británica.

Por El Universal

Enero 27, 2026 04:53 p.m.
A
Príncipe Andrés se encuentra deprimido tras escándalo con Jeffrey Epstein

LONDRES, Inglaterra, enero 27 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Prohibido todo rol público y privado en los últimos meses, incluyendo todos sus títulos reales restantes, tras las últimas revelaciones sobre su antigua relación con el difunto financista y pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein, el expríncipe Andrés es ahora "un hombre deprimido", según informes de la prensa británica.

Sin embargo, su familia inmediata -en concreto, sus hijas Beatriz y Eugenia- no parece haberlo abandonado en absoluto. Confirmando esto, y contradiciendo los rumores que difundieron algunos tabloides en los últimos días, se filtran imágenes en las últimas horas que lo muestran en compañía de ambas.

Las más recientes lo muestran con su hija mayor, Beatriz, esposa del promotor inmobiliario londinense y aristócrata italiano Edoardo Mapelli Mozzi, durante un paseo a caballo por Windsor Park.

La visita de su segunda hija, Eugenia, aparentemente se remonta a hace un par de semanas, según la página web de radio LBC. Estas son señales de una relación padre-hija que no se ha abandonado, más allá de la vergüenza que el caso Epstein sigue generando sobre la monarquía y las propias princesas de York: ambos siguen activos en funciones oficiales junto al rey Carlos III y el príncipe Guillermo, heredero al trono, a diferencia de su padre y su madre, Sarah Ferguson.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Se espera que el exduque de York, considerado en su día el hijo predilecto de la reina Isabel II, se mude el próximo mes de Royal Lodge, la imponente residencia real junto al castillo de Windsor, de la que fue desalojado por su hermano, la soberana, a una residencia "privada" menos opulenta y más remota que le fue asignada cerca de Sandringham, en Norfolk, Inglaterra.

La residencia se encuentra actualmente en proceso de renovación, y se espera que se mude antes de su cumpleaños 66, previsto para el 19 de febrero.

Beatriz y Eugenia muestran su apoyo al príncipe Andrés en momentos difíciles para la monarquía británica.

