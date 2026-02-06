logo pulso
¡UN AÑO MÁS CON FELICIDAD!

RECIBE AFECTO EN SU CUMPLEAÑOS

COMPARTE UN AGRADABLE DESAYUNO ENTRE AMIGAS

Por Maru Bustos PULSO

Febrero 06, 2026 03:00 a.m.
Margarita Padilla de Ambriz festejó su cumpleaños entre amigas, con un agradable encuentro.

Esta ocasión especial, Mary Gómez fue anfitriona de la cálida celebración, por lo que seleccionó una serie de detalles, que cautivaron a la festejada e invitadas.

Ellas, le desearon a la cumpleañera prosperidad en su familia y en sus proyectos a emprender.

Desde luego, en medio de un agradable entorno natural, el dinámico grupo de amigas intercambiaron algunas experiencias de la temporada y charlaron sobre sus actividades y planes a realizar próximamente.

La mañana resultó plan de alegría y de emociones.

