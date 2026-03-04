ROBERTO ¡ADRENALINA Y DIVERSIÓN!

Roberto Zarur Guevara festejó su cumpleaños con una tarde plena de acción y diversión extrema en un kartódromo.

Ahí, llegaron sus amigos, quienes lo felicitaron y le expresaron su afecto y mejores deseos de bienestar.

Emocionados y cargados de energía, los niños demostraron su habilidad y destreza para manejar los karts.

Así, como todo unos expertos pilotos realizaron un circuito de karting.

Los más audaces se convirtieron en campeones, por lo que recibieron una ovación y las felicitaciones de sus compañeros.

Eso si, disfrutaron al máximo y vivieron una emocionante experiencia.