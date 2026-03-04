logo pulso
ROBERTO ¡ADRENALINA Y DIVERSIÓN!

CELEBRA SU CUMPLEAÑOS EN EL KARTÓDROMO

Por Maru Bustos PULSO

Marzo 04, 2026 03:00 a.m.
Roberto Zarur Guevara festejó su cumpleaños con una tarde plena de acción y diversión extrema en un kartódromo.

Ahí, llegaron sus amigos, quienes lo felicitaron y le expresaron su afecto y mejores deseos de bienestar.

Emocionados y cargados de energía, los niños demostraron su habilidad y destreza para manejar los karts.

Así, como todo unos expertos pilotos realizaron un circuito de karting.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los más audaces se convirtieron en campeones, por lo que recibieron una ovación y las felicitaciones de sus compañeros.

Eso si, disfrutaron al máximo y vivieron una emocionante experiencia.

