Salesiano Carlos Gómez celebra a Don Bosco con deporte y arte

Del 12 al 29 de enero, el Salesiano Carlos Gómez vivió un intenso mes de actividades en el marco de las festividades en honor a Don Bosco, padre y maestro de la juventud, en el que participaron alumnos de primaria, secundaria, bachillerato e ingenierías, fortaleciendo la identidad y el espíritu salesiano de toda la comunidad educativa.

Las celebraciones fueron inauguradas oficialmente el 14 de febrero con una colorida caravana de carros alegóricos, que partió del Jardín de Tequisquiapan hacia las instalaciones de la institución. Alumnos y maestros acompañaron este recorrido festivo, teniendo como protagonistas a los jóvenes, quienes viajaron sobre camionetas decoradas con referencias a los sueños de San Juan Bosco, llenando las calles de alegría y entusiasmo.

Como parte central de las actividades se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos Invernales Salesianos (JOIS), donde los estudiantes, divididos en los colores azul, rojo, amarillo y verde, participaron en diversas competencias deportivas acumulando puntos para sus equipos. Más allá de la competencia, los JOIS promovieron valores esenciales de la formación salesiana como el trabajo en equipo, el compañerismo y la alegría.

De manera paralela, cada nivel educativo celebró su Semana Cultural, teniendo como sede el Auditorio Don Bosco, donde se desarrollaron concursos de canto, baile, pintura, así como competencias de Clash Royale, Just Dance, entre muchas otras expresiones artísticas. Estos espacios permitieron que los alumnos se retaran a sí mismos, se presentaran ante sus compañeros y sorprendieran con su talento y creatividad.

La clausura de este mes de celebración se llevó a cabo el 29 de enero con la misa general, en la que cerca de 2,500 alumnos se congregaron en el patio general del colegio para vivir la Eucaristía en honor a Don Bosco, reafirmando su legado educativo y pastoral.

Con estas celebraciones, el Salesiano Carlos Gómez refrenda su compromiso de formar buenos cristianos y honrados ciudadanos, fortaleciendo la educación integral a través del deporte, el arte y la convivencia fraterna.