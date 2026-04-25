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¡UNEN SUS VIDAS!

CELEBRAN SU ESPONSALES EN EL TEMPLO DE SAN AGUSTÍN

Por Maru Bustos PULSO

Abril 25, 2026 03:00 a.m.
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Paulina Estrada Dieguez y Luis Miguel Cabral Salinas efectuaron sus esponsales religiosos en una sobria ceremonia.

Emocionados, testificaron el enlace de sus hijos: 

Luis Arturo Estrada Cabral y Marisol Dieguez Moreno, Luis Miguel Cabral Fitzmaurice y María Edith Salinas Leyva.

Con los novios, sus hermanos, seres queridos y amigos.

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El sacerdote les dirigió un cálido mensaje a los contrayentes, en la Eucaristía, que se efectuó en el templo de San Agustín.

Los jóvenes enamorados, ante Dios, se dieron el "Sí quiero".

Enseguida el sacerdote les impartió el sacramento.

Al finalizar la Misa, los nuevos esposos compartieron con sus invitados su felicidad en una espléndida recepción.

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