Unidos por la esperanza: Plomería Selecta y Pegamentos Perdura entregan donativo al Patronato Pro-Paciente Oncológico

Con el firme compromiso de apoyar a quienes más lo necesitan, Plomería

Selecta y Pegamentos Perdura realizaron la entrega de un donativo por

$130,984 pesos a la Fundación Patronato Pro-Paciente Oncológico,

institución que desde hace más de 40 años brinda respaldo a personas de

escasos recursos que reciben atención en el Hospital Central Dr. Ignacio

Morones Prieto.

La entrega se llevó a cabo el pasado 21 de agosto, consolidando una labor

solidaria que refleja el esfuerzo conjunto de clientes y colaboradores.

Gracias a esta campaña, en la que Adhesivo Perdura y Plomería Selecta

unieron fuerzas, se reafirma que cuando la sociedad se une, se logran

grandes cambios.