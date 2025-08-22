Unidos por la esperanza: Plomería Selecta y Pegamentos Perdura entregan donativo al Patronato Pro-Paciente Oncológico
La entrega de $130,984 pesos se realizó en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto.
Con el firme compromiso de apoyar a quienes más lo necesitan, Plomería
Selecta y Pegamentos Perdura realizaron la entrega de un donativo por
$130,984 pesos a la Fundación Patronato Pro-Paciente Oncológico,
institución que desde hace más de 40 años brinda respaldo a personas de
escasos recursos que reciben atención en el Hospital Central Dr. Ignacio
Morones Prieto.
La entrega se llevó a cabo el pasado 21 de agosto, consolidando una labor
solidaria que refleja el esfuerzo conjunto de clientes y colaboradores.
Gracias a esta campaña, en la que Adhesivo Perdura y Plomería Selecta
unieron fuerzas, se reafirma que cuando la sociedad se une, se logran
grandes cambios.
