¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Por Maru Bustos PULSO

Agosto 21, 2025 03:00 a.m.
Linda Estrada festejó su cumpleaños con un Torneo de Golf y una estupenda celebración entre amigas.

Radiante y feliz, compartió con las asistentes su afición por el deporte escocés, disciplina deportiva que practican con constancia en La Loma Residencial & Club de Golf.

Así, en una mañana de intensa acción, las bastoneras más audaces demostraron su técnica, estilo, preparación y experiencia en el green.

Las más hábiles fueron campeonas y recibieron atractivos premios y regalos en una comida, que además fue en honor de la cumpleañera.

El festejo, lleno de emociones, sorpresas y gran felicidad para Linda en este día especial en su vida, que lo pasó de lo mejor.

