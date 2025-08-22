LA DESPIDEN DE LA SOLTERÍA
PREPARA EL DÍA MÁS ESPECIAL DE SU VIDA
María José Trejo Sánchez y Ramiro Rodríguez Ramírez unirán sus vidas por amor.
Con este motivo, la futura novia participa en las reuniones que le ofrecen su familia y amigas para despedirla de la soltería y unirse la felicidad que le embarga.
Una de las más atractivas, la que organizaron su mamá Martha Sánchez y Lorena Ramírez.
Ellas, como excelentes anfitrionas reunieron una serie de detalles y atractivos que cautivaron a la selecta concurrencia, como lo fue el show cómico “Nana”.
Ahí, se encontraban su hermana Lorena Trejo Sáchez y su futura suegra Lorena Ramírez Jacobo.
Al igual, tías, primas y amistades cercanas, quienes le expresaron lo mejor en la vida en su matrimonio.
El cálido festejo se prolongó con ¡gran armonía!
