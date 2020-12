A industria del libro le llevaría 10 años recuperarse de pandemia

La caída de la facturación para la industria del libro en México producto de la pandemia por el Covid-19, que se estima será del 29% en 2020 respecto a las ventas del año pasado, es tan grave que podría llevar hasta 10 años para que la industria se recupere, así lo señalaron hoy durante la presentación de las estadísticas de la "Industria editorial en tiempos de pandemia" en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

"Creciendo a un ritmo de 2.6 al año nos vamos a tardar unos diez años en recuperar lo que se ha perdido este año; por decirlo que otra forma, en 2021 algo que requerimos es retomar la actividad económica y pensando que la industria editorial fuera creciendo al ritmo de la economía nacional, que la cifra estimada es crecer a un ritmo de 2.9, pues nos va a llevar aproximadamente 10 años recuperar el 29% que se perdió este 2019", señaló Ignacio Uribe, coordinador de la Comisión de Estadísticas de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.

Durante la presentación de los datos, el editor dijo que han estado ideando estrategias sobre cómo trabajar junto con toda la cadena del libro, especialmente las librerías, para acelerar esta recuperación. Juan Luis Arzoz, presidente de la Caniem, dijo que el escenario deseable sería que en dos o tres años la industria editorial vuelva a estar en los niveles que estaban antes. "Deseamos que sea un periodo de recuperación de dos o tres años, no más; diez años, es un dato aritmético, pensamos que en dos o tres años podemos estar al nivel que estábamos en 2019; o tal vez antes, depende de la recuperación que se tenga", apuntó Arzoz.

En la reunión donde dieron cuenta de cómo venía la industria desde 2015 hasta 2019, para poner en contexto el decremento grave que han sufrido en este 2020, especialmente desde el mes de marzo que se cerraron las librerías, los editores mostraron que las cifras han sido negativas, y que mayo, fue el mes donde se ve la caída más pronunciada. Según datos arrojados por NielsenBookScan, tomados entre enero y octubre de 2020 de las ventas en librerías y tiendas de autoservicio, la reducción de ventas es de alrededor del 25% en ejemplares; es decir, se ha dejado de facturar 8 mil 797 millones de pesos, al menos.

"Estamos confiados que la apertura de librerías explotará el mercado en zonas donde no ha explotado la venta a través de internet, pero puede ser libros en papel o contenidos digitales que aunque es del 2% (facturación de libro digital), creemos que hacia el cierre de este año va a estar en el 4%", señaló Juan Arzoz. El presidente de la Caniem dijo que en conjunto con la Asociación de Librerías de México (ALMAC) y la Red de Librerías Independientes (RELI) están planteando estrategias para mejorar la venta del libro, "una estrategia fue juntar a la FIL de Guadalajara para que hubiera venta de libros especiales en todas las librerías conforme camina la Feria, cada editorial está además haciendo sus propias ventas y estrategias".

Arzoz, reiteró que de parte del gobierno no han tenido ninguna respuesta específica de apoyos al sector; "estamos pensando para el año próximo reestablecer todas las ferias del libro, que la Ley del Libro nos ayude a la creación de más librerías, es el punto de venta más importante".