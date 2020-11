A un costo alto, pero se cumplió con regla de etiquetado: Nestlé

Las nuevas reglas de etiquetado que se aplicaron a productos con alto contenido de azúcar y calorías tuvieron un alto costo para las empresas, en un año en el que no debió ser prioridad ante el impacto por la pandemia del Covid-19, dijo el director general de Nestlé México, Fausto Costa.

"Ya implementamos la nueva ley. Así como toda norma Nestlé va a cumplir. Fue un proceso bastante complicado. Faltó un poco de sensibilidad en el momento de la etapa final de la implementación. Ya está en los anaqueles a un costo muy alto, creo que en un año de pandemia no era la prioridad. Se debía invertir en el país en otras áreas de innovación y expansión", explicó el directivo.

Demandan más tiempo. Al participar en la 18 edición de la Cumbre de Negocios, señaló que no se dio el tiempo necesario a las empresas para adaptarse.

"Sólo para dar una referencia, Brasil también acaba de anunciar un cambio de su ley de etiquetado y da dos años para que la industria se pueda adaptar y después un año para la rotación de productos y anaqueles.

"En México nos dieron seis meses para cumplir en medio de la pandemia, a un costo muy alto, con un esfuerzo gigantesco de las empresas, pero sí estamos listos y estamos implementando", dijo.

Comentó que aún no se cuantifica el impacto en las empresas por aplicar la nueva norma, ya que se dio un cambio de interpretación de la regla que obligó a acelerar el etiquetado.

"Cambia a partir de la entrada de la norma. Entraba el 1 de octubre, entonces todos entendían que el producto fabricado el 1 de octubre sería la nueva norma, pero en julio la industria fue informada que no, que todos los productos en el anaquel tenían que estar con la nueva norma.

"Los productos que se fabricaron antes tenían que cambiar todo, manualmente, poner stickers unidad por unidad, en las millones de unidades, imagina el trabajo y el costo. Fue muy alto que no era necesario en un año de tantos problemas", dijo.