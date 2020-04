Acuerdan empresas con empleados reducir salario por Covid-19

Ante la fuerte caída de ventas, así como el cierre de comercios y negocios, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, dijo que hay algunas empresas que de común acuerdo con sus trabajadores acordaron una reducción salarial.

"Lo que están haciendo algunas empresas para no despedir empleados en este período sin ingresos, es que llegan a acuerdos no para una baja salarial permanente, sino durante el tiempo que dure la contingencia, pero es un acuerdo con los trabajadores de manera bilateral no unilateral", dijo a EL UNIVERSAL.

En entrevista, explicó que esa situación se dio por la falta de ingresos que tienen las empresas por estos momentos de emergencia sanitaria por el Covid-19, sobre todo porque actualmente los apoyos del gobierno solamente se dirigen al sector informal o a cierto grupo y se quedan fuera la mayor parte de los negocios.

"Estos acuerdos se dan porque no hay ventas, los negocios están cerrados y como el gobierno no declaró contingencia sanitaria, entonces los patrones no podrán reducir los salarios al mínimo hasta por 30 días", destacó.

Bajo las circunstancias actuales de "emergencia sanitaria", los patrones tienen la obligación de dar el mismo salario a los trabajadores, pero ante la imposibilidad de hacerlo por no tener ingresos, especialmente los negocios más pequeños, "están haciendo acuerdos con la voluntad de las dos partes".

Además, añadió que simultáneamente a la estrategia para evitar contagios debe haber un plan emergente para apoyar a las empresas del país, pero al no existir, "pudiera haber una mayor afectación".

"Los apoyos están dirigidos a los más vulnerables, la única manera de que puedan apoyar a empresas por la contingencia es contando con liquidez y esa solamente se puede tener mediante diferimiento de pagos o financiamiento de las obligaciones de pago" añadió.

Sobre todo si se considera que 2019 no hubo crecimiento, al contrario se registró un decrecimiento de 0.1% y el 2020 "es un año perdido".

Dijo que en el 2009 cuando se presentó el problema con la influenza (H1N1) la planta laboral tardó más de un año en recuperarse y las consecuencias no fueron tan severas como ahora con el coronavirus, el problema actual es que venimos de un año sin crecimiento, algo que no teníamos en 2009.

Ahora no tenemos la certeza del tiempo en que durará la contingencia, por lo que no se puede prever cuántas empresas podrán sobrevivir a esta situación.