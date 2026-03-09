Acuerdo con gasolineros mantendrá gasolina magna bajo 24 pesos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno analiza medidas para evitar incrementos en el precio de la gasolina en México, ante la volatilidad que registra el mercado internacional del petróleo por tensiones internacionales.

Acciones de la autoridad

Durante su conferencia matutina en la alcaldía Gustavo A. Madero, la mandataria señaló que hoy tendrá una reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para revisar el tema, ya que el precio del combustible depende en parte del comportamiento internacional del crudo y de la gasolina que aún se importa al país.

"Todavía hay una parte de la gasolina que se importa y además los precios del petróleo están fijados internacionalmente", explicó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿Qué declararon sobre el mecanismo fiscal?

Sheinbaum recordó que México cuenta con un mecanismo fiscal para evitar aumentos abruptos en el precio al consumidor, el cual consiste en reducir el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) cuando el costo internacional del combustible se incrementa.

Indicó que este esquema fue implementado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2022, cuando el conflicto derivado de la Invasión rusa de Ucrania provocó un aumento global en los precios de la energía.

"Si aumenta el precio de la gasolina por la producción o la importación, hay un mecanismo a través de la disminución del IEPS para que no aumente la gasolina en nuestro país. Si es necesario vamos a ocupar este mecanismo", afirmó.

Además, la presidenta adelantó que esta misma semana su gobierno firmará nuevamente un acuerdo con empresarios gasolineros para mantener el precio de la gasolina magna por debajo de los 24 pesos por litro.

"Firmamos de nuevo con los gasolineros que la gasolina no suba de 24 pesos, que es lo que hicimos el año pasado", dijo.

Detalló que este tipo de convenios se renueva aproximadamente cada seis meses y tiene como objetivo contener el impacto de los precios internacionales en el mercado interno.