Acusan que fallas en plataforma impide cumplir reglas de outsourcing

Empresarios e industriales de todos tamaños aseguraron que existen problemas en la plataforma gubernamental para el registro de empresas prestadoras de servicios de outsourcing.

La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra) y Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio (ConComercioPequeño) coincidieron en que la plataforma del gobierno para registrarse repse.stps.gob.mx tiene fallas en la recepción de información de las empresas.

El presidente de Caintra, Rodrigo Fernández Martínez, expuso que inscribirse implica hacer 180 trámites, lo cual es muy complicado para las pequeñas y medianas empresas que no tienen recursos para dedicarse a trámites.

Sobre los nuevos procesos de registro, afirmó que "cumplirlos ha resultado un proceso complicado y materialmente casi imposible, por la saturación de las plataformas tecnológicas de las autoridades".

De no lograr inscribirse a tiempo, a pesar de la prórroga que se dio, se corren riesgos de incumplimiento. "Las empresas podrían entrar nuevamente en riesgo de un piso legal y con riesgos de deducibilidad fiscal en varios de los servicios especializados que se requieren contratar".

Al respecto, el presidente de ConComercioPequeño, Gerardo Cleto López Becerra, afirmó que "la prórroga de un mes no es suficiente, ni solucionará las trabas".

Agregó que "la autoridad debe atender las fallas técnicas de la plataforma en donde se capturan los datos y se envía la información, pues además de impedir que los empresarios estén informados del estado de su trámite, ésta no está reconociendo la información legible que se sube al sistema y arroja respuestas negativas de manera automática".

Expuso que "es totalmente absurdo que, en la captura de datos, el sistema marque con una paloma el cumplimiento de requisitos y tiempo después, envíen un oficio con respuestas cajoneras, diciendo que no se les autoriza el registro, porque la información es errónea o ilegible".

Además se les dice que la empresa "no acredita estar al corriente con sus obligaciones fiscales, lo cual es totalmente falso y es comprobable con la información enviada por las empresas", añadió.