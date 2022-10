Adidas y Puma entre las marcas de playeras de mala calidad, según Profeco

A-AA+

A pesar de que diversas marcas ofrecen playeras deportivas que tienen una absorción y evaporación de líquidos rápida, en realidad no lo son tanto, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En la Revista del Consumidor de octubre, la Profeco analizó 14 modelos de playeras deportivas de secado rápido, 12 para caballero y dos para mujer, con el fin de determinar si cumplen con la función de absorción, distribución y evaporación de líquidos, sobre todo de sudor, de manera rápida.

Como resultado del estudio, la Profeco encontró que, en las playeras para hombres, hay dos marcas que tardan en absorber el sudor: Team Apparel, modelo 4781, fabricada en México y The North Face, modelo NF0A5J87M19, de Vietnam.

Hay tres marcas que también después de mojarse con sudor tardan en secarse, en ese caso están: Team Apparel, modelo 4781; Squadra, modelo 11125, y el modelo HB7482 de Adidas.

La marca que al lavarse perdió su textura y se agrandó un poco fue el modelo 1361469-899 de Under Armour; las que resisten menos al ejercer fuerza en la prueba de resistencia fueron: el modelo NF0A5J87M19 de The North Face y el modelo CU5992-010 de Nike.

Hay tres marcas que presentaron deterioro en el estampado después de someterse a la prueba de 48 lavadas, y son: Puma, modelo 58639311, hecha en México; el modelo 11125 de Squadra, y el modelo 4781 de Team Apparel.

A su vez, las que en poco tiempo distribuyen la humedad son: el modelo HA1082 de Reebok; el modelo M12202-0110 de Soul Trainers, Starter y la parte trasera de la playera, modelo NF0A5J87M19 de la marca The North Face.

En el caso de las playeras de mujer se encontró que la marca Asics no dice si se puede exprimir, o si se lava con jabón o detergente, y es la que menos resiste al someterse a pruebas de reventamiento.

En tanto que Danskin registró un deterioro de su estampado después de 48 lavadas, a diferencia de otros modelos.

Mejor calidad a menor precio. La Profeco afirmó que hay playeras por las que se paga más solamente por la marca que tienen, pero existen otras empresas que fabrican con mejor calidad y a un precio más económico. Por ejemplo, Sprint ofrece una calidad "excelente" a un precio de 199 pesos, mientras que Nike obtuvo una calificación "Muy Buena", es decir, menor a la otra con un precio de 719 pesos.