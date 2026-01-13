Afores alcanzan plusvalías récord

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2025, el ahorro de los trabajadores administrado en las Afore alcanzó plusvalías por un billón 141 mil 766 millones de pesos, siendo el mejor año en la historia para el sistema.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) el monto de plusvalías acumulado en 2025 es 105.1% mayor comparado con lo que se logró en 2024.

De acuerdo con los registros de la Consar, en dicho año, las Afore lograron plusvalías por 556 mil 758 millones de pesos.

En el caso de las Afore, una plusvalía es la ganancia que generan los recursos invertidos cuando suben de valor con el tiempo. En el caso de las Afore, significa el dinero extra que se obtiene al invertir el ahorro de los trabajadores en los mercados financieros.

Los datos de la Consar muestran que solamente en diciembre de 2025, se registraron plusvalías por 25.5 mil millones de pesos, siendo el octavo mes consecutivo con plusvalías en el año.

Durante 2025, las Afore solamente registraron minusvalías en abril, de 31 mil 674 millones de pesos, con lo cual, todo el año mantuvieron buen desempeño pese a la volatilidad registrada al arranque de la administración del presidente Donald Trump.

Ante el buen desempeño, desde noviembre pasado, la Consar ya preveía que las Afore cerrar el año con cifras históricas, las cuales se reflejarán en una mejora en la pensión de los trabajadores con cuenta de Afore.

"Es una cifra histórica que refleja la confianza en el sistema y eficacia de la gestión de las afores", dijo en noviembre pasado el presidente de la Consar, Julio César Cervantes.

La reducción de tasas de interés y las estrategias de inversión de las administradoras, explica en gran medida el buen desempeño mostrado por las Afore al cierre de 2025.

La Consar recordó que todas estas inversiones y ahorros de largo plazo en las Afore se traducen en un motor de la economía nacional al financiar proyectos productivos.

La Asociación Mexicana de Afores (Amafore), explicó que el rendimiento histórico del sistema se ubica por encima del 10% nominal y 5% real en promedio para todos los años.