Pensiones: Afores enfrentarán volatilidad por Trump

El presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Guillermo Zamarripa, dijo que los recursos para el retiro de los trabajadores pueden sortear la volatilidad esperada este año ante las políticas que aplique la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

"Parte de lo que esperamos en 2025 es un año, en que, a pesar del entorno global, por la estrategia de portafolios, inversiones y demás, se tengan rendimientos positivos en la industria. Quizá al no ser un año con condiciones tan buenas como las de 2024 sea un poco menor, pero están las condiciones que a pesar de que sea un año con incertidumbre, el sector pueda tener buen desempeño"; dijo el directivo.

En conferencia de prensa, Zamarripa recordó que 2024 fue un año histórico para los recursos administrados por las Afore, con plusvalías por más de 556 mil millones de pesos, acumulando más de 6.8 billones de pesos en ahorros para la pensión de 74 millones de trabajadores en el país.

"Estamos viendo un entorno global, con incertidumbre, con una persona que es capaz de generar volatilidad. Pero hay que entender la perspectiva. 2024 fue un año en que las condiciones de mercado fueron tremendamente favorables, no hubo sobresaltos. En 2025 sí va a haber más volatilidad. Ahí el tema fundamental es que las Afore tienen portafolios muy diversificados, invertidos en muchas clases de activos y las estrategias de inversión, parte de lo que me ayudan es en épocas de volatilidad a seguir manteniendo rendimientos adecuados", puntualizó.

Retiros por desempleo de Afore no son algo excesivo; deben revisarse posibles irregularidades

Ante el máximo histórico registrado al cierre del año pasado en retiros por desempleo de las Afore por más de 30 mil millones de pesos, el presidente de la Amafore resaltó que se trata de una prestación cada vez más conocida entre los trabajadores, pero deben reforzarse los controles para evitar que se afecten los recursos para el retiro de los beneficiarios.

"No lo vemos como algo excesivo. Dicho lo anterior, sí se han identificado algunas malas prácticas, pero hemos dialogado con la Consar y se han puesto controles. Es un derecho de los trabajadores, está en la ley y tiene buena opinión de la gente. No se los puedes quitar. Lo que sí tienes que checar, tanto regulador como la industria, es que, si hay cosas fuera de parámetro, tratar de solucionarlo para que no se utilice mal esta herramienta", destacó.