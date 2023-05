Alerta Inai sobre riesgos de compras por internet durante el Hot Sale

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- Con la llegada de la pandemia, los hábitos de consumo de la mayoría de los mexicanos se transformaron y hoy el comprar por internet es más habitual de lo pensado, por ello el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) alerta sobre riesgos de compras durante el Hot Sale.

Así para la décima edición del Hot Sale, que se llevará a cabo del 29 de mayo al 06 de junio de 2023, el Inai emitió una serie de recomendaciones con el propósito de reducir riesgos o el tratamiento indebido de datos personales al comprar en internet.

De acuerdo con el Estudio de Expectativas de Compra de Hot Sale 2023, realizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), siete de cada 10 internautas piensan adquirir productos y servicios, privilegiando el canal digital para consultar y decidir su compra, pues 61 por ciento considera que encontrarán mejores promociones y descuentos en internet, 55 por ciento cree que en línea existen mayores facilidades de pago y 54 por ciento piensa que representa un ahorro de tiempo.

Es importante señalar que algunos sitios de internet solicitan datos personales, entre ellos los financieros como número de tarjeta de crédito o débito, fecha de su vencimiento y número de seguridad. En caso de entrega a domicilio de alguna compra también se pide nombre y dirección.

Incluso, en ocasiones, el consumidor puede encontrar aplicaciones o portales que requieren de un registro en el que se solicita su información personal, que no es necesaria o indispensable para la adquisición del bien o servicio.

Por ello, el INAI recuerda a las y los consumidores que tienen derecho a ejercer en cualquier momento los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), por lo que los comercios están obligados a respetarlos y actuar conforme a los principios y deberes que establece la normatividad en la materia.

Recuerda que los sitios de compra deben poner a disposición del titular de los datos personales el Aviso de Privacidad, en el que se detallan, entre otros puntos, la finalidad con la cual será utilizada la información recabada; así como los mecanismos y medios disponibles para que el titular pueda manifestar su negativa para el tratamiento o transferencia de su información.



PUBLICIDAD

Con la finalidad de evitar el uso ilícito de los datos personales durante el Hot Sale se recomienda:

1. Conocer los derechos sobre los datos personales al proporcionarlos a establecimientos o servicios comerciales.

2. Leer con atención el Aviso de Privacidad antes de proporcionar datos personales, para conocer quién será el responsable del tratamiento de dichos datos, el uso y finalidades que les dará; revisar también los términos y condiciones de cada sitio web donde se realicen compras.

3. Entregar los datos personales estrictamente necesarios para la adquisición del bien o servicio de interés.

4. Proporcionar datos personales una vez que haya sido identificada plenamente la empresa o persona que los solicita y conocer con claridad las finalidades para las cuales serán utilizados.

5. Evitar hacer compras usando conexiones a redes de WiFi públicas. En caso de no contar con otra opción, conectarse a través de una red privada virtual (VPN), para proteger la información intercambiada entre el dispositivo y el sitio web.

6. Si se hacen compras a través de dispositivos móviles, verificar que éstos cuenten con las medidas de seguridad mínimas, como la contraseña para desbloquear, y con las últimas actualizaciones del sistema operativo y aplicaciones.

7. Tener la certeza de que el sitio de Internet donde se navega o compra sea confiable; para ello, se debe revisar que la dirección electrónica inicie con la figura de un candado cerrado en color verde y las iniciales "https", lo cual garantiza que la información compartida estará cifrada y no podrá ser vista por terceras personas.

8. Observar con atención la información, aspecto y detalles del portal visitado, para detectar si se trata de un sitio falso.

9. Una vez proporcionada la información, revisar si existe algún campo para autorizar el uso de los datos personales para fines mercadotécnicos o publicitarios. Si el campo está pre-marcado y no se desea que los datos se utilicen para dichos fines, modificar la selección.

10. Verificar el estado de cuenta y activar el servicio de alertas del banco por correo electrónico y/o teléfono celular, para corroborar los movimientos bancarios.

11. Si es usuario de aplicaciones de banca móvil, aprovechar la herramienta de tarjetas digitales, previo a la adquisición de cualquier producto o servicio por internet, a fin de robustecer la protección de información de las tarjetas bancarias y disminuir el riesgo de un uso indebido de las mismas.

12. Ser cauteloso con las ofertas que condicionen proporcionar tus datos personales, o bien, a compartir atractivas promociones entre tus contactos, por correo o algún servicio de mensajería, pues podrían ser estafas.