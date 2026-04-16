Amafore: minusvalías históricas no afectan ahorro pensionario en México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- Las

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por el(SAR), que ascendieron a 417 mil 321 millones de pesos, no comprometen la solidez del ahorro pensionario en México, aseguró la(Amafore).El organismo recalcó que estos episodios responden a laen losEl organismo explicó que el entorno global, marcado por la incertidumbre derivada dely datos económicos adversos, provocó ajustes en los mercados accionarios y en lasde largo plazo, impactando temporalmente las valuaciones de los portafolios. No obstante, subrayó que estos movimientos son parte natural del comportamiento financiero y han sido históricamente compensados en el tiempo.Amafore destacó que, pese al resultado mensual negativo, el desempeño del SAR en los últimos 12 meses se mantiene sólido, con unadede pesos y unde 11.5%.Además, recordó que más de la mitad de los recursos administrados, alrededor de, proviene de losa lo largo de, lo que refleja la capacidad del sistema para crear valor en el largo plazo.De acuerdo con el organismo, larespalda esta visión, ya que en cuatro de cada cinco meses se registran; en horizontes anuales, 19 de cada 20 años son favorables; y en periodos de tres años, el sistema siempre ha generado ganancias. Incluso, señaló que tras episodios de minusvalías, como los observados desde 2008, losrecuperaciones posteriores, patrón que ya comienza a observarse en abril.Actualmente, lossuman, equivalentes a más del. Bajo este contexto, Amafore insistió en que las fluctuaciones de corto plazo no deben interpretarse como un deterioro estructural, sino como parte del ciclo normal de inversión de un sistema diseñado, por definición, para el largo plazo.-----Se disparan retiros de las Afore por desempleoAl cierre delde 2026, losde las Afore volvieron a marcar un, al alcanzar losde pesos, un aumento de 21% en términos reales comparado con el mismo periodo previo, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del(Consar).Solamente en, se dispusieron en retiros por ese motivo un total dede pesos, el segundo mes más alto desde que se tienen registros en ely un aumento dedede 2025.Los datos del regulador muestran que elde 2026 marcó unen el número de personas que retiraron recursos por desempleo de las Afore, con un total de, un alza dedel mismo periodo del año previo.Losson unde las Afore y el trámite se puede realizar de manera totalmente gratuitadespués de haber perdido el empleo.En tanto, la autoridad ha reconocido que la práctica de, que tramitan el retiro del desempleo a nombre del trabajador a cambio de una, sigue afectando los, ya que tiene que reponer dicho dinero para no ver afectadas sus semanas de cotización.