Comienza producción de NP300 Frontier

CIUDAD DE MÉXICO.- Nissan Mexicana comenzó la producción de la primera unidad NP300/Frontier en Aguascalientes, consolidando al estado como un centro estratégico de manufactura de pick-ups, con una inversión de 96 millones de dólares en tecnología y procesos especializados.

Con la fabricación de Frontier, el complejo de Aguascalientes suma seis modelos hechos en este complejo de manufactura, que se posiciona como uno de los centros más relevantes para la compañía.

"Estamos muy orgullosos de la fabricación de la primera Nissan NP300/Frontier en estas instalaciones, lo que marca el inicio de una nueva etapa en su historia.

"Los mexicanos eligen a Nissan por su innovación, calidad y la confianza que nos distingue; esto se refleja en 18 años consecutivos de liderazgo en México, lo cual respalda nuestro compromiso con los clientes", dijo Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan Mexicana e Infiniti.

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El complejo de Aguascalientes cuenta con una capacidad superior a 580 mil unidades anuales y más de 790 robots, lo que lo posiciona como el mayor centro industrial de la compañía en Latinoamérica.

Su desempeño se distingue por un ritmo promedio en el cual un vehículo sale de la última etapa de ensamble cada 40 segundos.

La instalación fue diseñada con una distribución interna orientada a optimizar el flujo de materiales y maximizar la eficiencia operativa, e incorpora 13 nuevos andenes para facilitar la descarga directa de insumos dentro de la planta.

Con una extensión de 181 hectáreas en la planta A1, así como 120 mil m² de construcción entre A1 y A2, este desarrollo impulsó la generación de más de 2 mil empleos a partir de la incorporación de la nueva línea de ensamble de pick ups, sumado a la participación de 3 mil personas en los proveedores externos, en ambos turnos, para la consolidación de las plantas A1 y A2.

De acuerdo con Nissan, el inicio del ensamble de pick-ups en Aguascalientes marca un momento de gran relevancia para la compañía, pues amplía el alcance de la operación e incorpora por primera vez este segmento dentro de sus líneas de manufactura.

Posiciona al complejo como la cuarta operación más relevante de la compañía, con exportaciones a más de 65 mercados.

"Gracias por la confianza que Nissan mantiene en Aguascalientes. Aquí sí hay condiciones para crecer y permanecer, aquí hay futuro. El crecimiento de Nissan en la entidad es una señal de confianza y una apuesta que nos permite mirar con optimismo, certidumbre y entusiasmo hacia nuevos horizontes", expresó la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez.