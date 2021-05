Amazon fortalece su posición en el entretenimiento con la compra de MGM

NUEVA YORK (EFE).- Después de varios días de especulaciones, Amazon confirmó este miércoles la compra del histórico estudio de cine Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) por casi 9,000 millones de dólares, una de sus apuestas más ambiciosas y con la que busca fortalecerse en un sector del entretenimiento cada vez más concentrado.



Previa aprobación de los reguladores, Amazon ha acordado adquirir por 8,450 millones la compañía del icónico león de Hollywood, cuyo vasto catálogo de 4,000 películas y 17,000 series de televisión "complementa" su división de Amazon Studios, centrada hasta ahora en contenidos para la pequeña pantalla, según informó en un comunicado.

Se trata de la segunda mayor transacción de la historia del gigante del comercio electrónico y llega apenas una semana después de conocerse la fusión de WarnerMedia -propiedad de AT&T- y Discovery, que dará lugar a una potencial nueva rival para las otras líderes del "streaming", Netflix y Disney, y a una "guerra" de contenidos, según los expertos.

"El valor financiero real tras este acuerdo es el tesoro escondido de propiedad intelectual en el gran catálogo que planeamos reimaginar y desarrollar junto con el talentoso equipo de MGM", destacó en la nota Mike Hopkins, el vicepresidente sénior de Prime Video y Amazon Studios, con lo que desgranó a priori los planes de la empresa.

Amazon "ayudará a preservar el legado y catálogo de películas" de MGM, hogar de clásicos de la época dorada como "Gone With The Wind" y "The Wizard of Oz" pero sobre todo de las franquicias del espía James Bond, que algunos analistas señalan como uno de los activos de mayor peso para que fraguara la operación.

La tecnológica fundada por Jeff Bezos se hace también con éxitos televisivos recientes que se han ofrecido en plataformas de "streaming", como "The Handmaid's Tale", "Fargo" y "Vikings", que incorporará a su propia oferta de entretenimiento.

Y acoge bajo su ala las próximas producciones del estudio, entre ellas una nueva entrega de la saga Bond, "No Time to Die"; el biopic con reparto estelar de "House of Gucci", sobre el diseñador italiano, y una película que está siendo dirigida por Paul Thomas Anderson.

MGM, que llevaba varios meses buscando comprador y supuestamente conversó con Apple y Netflix, es propiedad de varios fondos de inversión que la sacaron de la bancarrota hace más de una década y en el ejercicio 2020 tuvo unos beneficios de 34 millones de dólares a partir de 1,500 millones en ingresos.

"A través de esta adquisición, Amazon empoderaría a MGM a continuar haciendo lo que mejor saben: contar grandes historias", sostuvo la gran firma tecnológica, que solo el año pasado invirtió 11,000 millones de dólares solo en contenidos de cine, televisión y música.

Su servicio Prime Video, incluido en la suscripción de Amazon Prime, fue utilizado por unos 175 millones de clientes en 2020, lo que la sitúa como competidora frente a Netflix, con 208 millones de clientes, y Disney+, que avanza a gran velocidad y supera los 100 millones.

El presidente de la junta directiva de MGM, Kevin Ulrich, destacó en ese sentido la "increíble transformación" del estudio, que ha recaudado colectivamente 180 premios Oscar y un centenar de Emmys, y agradeció a los trabajadores su esfuerzo para poder alcanzar este "día histórico".

"La oportunidad de alinear la larga historia de MGM con Amazon es una combinación inspiradora", declaró.

"Estoy muy orgulloso de que el León de MGM, que ha evocado durante mucho tiempo a la época dorada de Hollywood, continúe su exitosa historia y de que la idea nacida de la creación de los Artistas Unidos perdure como los fundadores pensaron originalmente, dirigida por el talento y su visión", agregó.