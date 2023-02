Amazon, pionero en las tiendas sin cajeros

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- El modelo de Oxxo en México de una tienda operada bajo inteligencia artificial ya se opera en otros mercados. El gigante tecnológico Amazon es el pionero en las tiendas "sin cajeros", en el cual el cliente realiza su compra y su experiencia es totalmente sin fricciones, al realizarse el pago prácticamente al cruzar la salida.

El modelo "Amazon Go" comenzó en Estados Unidos en 2016 y ya opera también en Reino Unido; la firma planea expandirlo a unas 100 tiendas por toda Europa.

Así, se espera que entre 2023 y 2024, España e Italia sean los próximos países en Europa que cuentan con tiendas "Amazon Go", en un momento donde el gigante tecnológico estadounidense mantiene su apuesta por crecer las tiendas físicas de la mano del fuerte crecimiento que mantiene el comercio electrónico.

Otras firmas de retail ya replican el modelo de tiendas sin cajeros. En Buenos Aires, Argentina, en días recientes se presentó Carrefour Flash.

Opera con el mismo modelo: sin cajeros para los usuarios, quienes solo deben descargar una aplicación, dar de alta sus datos bancarios y la inteligencia artificial se encarga de realizar el cobro para ofrecer una experiencia de compra mucho más rápida.

Autocobro en supermercados

Walmart, una de las grandes cadenas de supermercados del mudo, también ya implementó el formato de autocobro en algunas de sus tiendas en México, con lo que busca agilizar los procesos de pago de sus clientes.

Mientras que Soriana, implementó desde el año pasado un programa piloto de autocobro en su tienda Hiper de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Adiós a la segunda caja cerrada del Oxxo

La víapera, la cadena de tiendas Oxxo dio a conocer la apertura de su primera tienda totalmente digital bajo el concepto de Grab & Go, el cual consiste en la autonomía de los clientes, ya que pueden elegir sus productos físicamente y al salir de la tienda se cobra automáticamente sin necesidad de hacer fila en un cajero.

Ahora los clientes podrán elegir sus productos y al salir, con cámaras especiales y un QR, se les cobrará automáticamente sin hacer filas. La primera sucursal de este tipo de la cadena se ubica en el TEC de Monterrey, en la capital de Nuevo León.

La operación de este modelo de tienda opera a través de un sistema de inteligencia artificial, equipado con cámaras de última generación, las cuales identifican a cada cliente, así como los productos que toma.