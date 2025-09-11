logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REINA DE COVADONGA

Fotogalería

REINA DE COVADONGA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

AMIS informa sobre coberturas y pólizas tras explosión de pipa de gas LP

Seguros de responsabilidad civil: clave en situaciones como la explosión de pipa de gas LP

Por El Universal

Septiembre 11, 2025 08:25 p.m.
A
AMIS informa sobre coberturas y pólizas tras explosión de pipa de gas LP

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 11 (EL UNIVERSAL).- Tras la explosión de una pipa de gas LP registrada la tarde del 10 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que las compañías trabajan en la identificación de coberturas vigentes para proceder con el pago de pólizas a los afectados.

El organismo lamentó los hechos ocurridos en la zona oriente de la capital, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y deseó pronta recuperación a los heridos.

De acuerdo con la AMIS, las aseguradoras mantienen comunicación con autoridades locales y federales para atender el caso y activar los protocolos de indemnización establecidos en este tipo de siniestros.

Más temprano, la empresa transportadora Silza, propietaria de la unidad, precisó que la pipa contaba con tres pólizas vigentes. La primera corresponde a una póliza de responsabilidad civil por el uso y manejo de gas LP, contratada con Chubb Seguros México, con vigencia del 10 de noviembre de 2024 al 10 de noviembre de 2025, que incluye daños a terceros, daño moral y daños ecológicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, tenía una póliza de seguro con Quálitas, vigente del 15 de diciembre de 2024 al 15 de diciembre de 2025, por responsabilidad civil por daños a terceros. Asimismo, estaba asegurada con AXA, bajo una póliza de responsabilidad civil de transportistas, con vigencia del 30 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2025.

El organismo subrayó la importancia de que todos los vehículos que circulan por calles y avenidas cuenten con una póliza de responsabilidad civil, a fin de garantizar la cobertura de daños ocasionados a terceros en caso de un siniestro.

"El sector cuenta con protocolos de comunicación y atención en casos de alto impacto o con víctimas mortales. Estos ya fueron activados por las aseguradoras involucradas", señaló la asociación.

La AMIS reiteró que uno de sus objetivos es fomentar la cultura de prevención mediante la contratación de seguros, de modo que las personas estén protegidas frente a los distintos riesgos a los que se exponen en su vida cotidiana. También hizo un llamado a reforzar las medidas de seguridad y prevención para evitar que hechos de esta magnitud vuelvan a ocurrir.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

AMIS informa sobre coberturas y pólizas tras explosión de pipa de gas LP
AMIS informa sobre coberturas y pólizas tras explosión de pipa de gas LP

AMIS informa sobre coberturas y pólizas tras explosión de pipa de gas LP

SLP

El Universal

Seguros de responsabilidad civil: clave en situaciones como la explosión de pipa de gas LP

Walmart confirma participación en El Buen Fin 2025
Walmart confirma participación en El Buen Fin 2025

Walmart confirma participación en El Buen Fin 2025

SLP

El Universal

La cadena Walmart regresa a El Buen Fin 2025 con descuentos y promociones para los consumidores mexicanos.

Aranceles de hasta 50% entre México y China
Aranceles de hasta 50% entre México y China

Aranceles de hasta 50% entre México y China

SLP

El Universal

La China Chamber of Commerce and Technology Mexico se pronuncia ante las medidas de aranceles entre México y China.

Fuerte avance del IPC en la Bolsa Mexicana de Valores
Fuerte avance del IPC en la Bolsa Mexicana de Valores

Fuerte avance del IPC en la Bolsa Mexicana de Valores

SLP

EFE

El mercado de capitales a nivel global se ve beneficiado por el avance en la Bolsa Mexicana de Valores.