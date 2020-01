AMLO no descarta que ciudadanos reporten su propio consumo de luz

Tras celebrar la entrada en vigor de la Ley de Confianza Ciudadana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no descarta que sean los ciudadanos quienes reporten cuánto consumen de energía eléctrica y paguen su consumo de acuerdo con un tabulador.

Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el mandatario destacó que con la nueva ley se eliminarán inspectores federales y serán los dueños de los comercios quienes reportarán sus obligaciones sanitarias y de seguridad.

"No descartó hacer lo mismo en el consumo de luz, es decir que lo hagan los propios ciudadanos y de acuerdo con un tabulador, va y paga, que la misma gente lo haga de manera responsable".

El presidente López Obrador destacó que la nueva ley tiene como propósito combatir la corrupción desde abajo, para ello es la eliminación de los inspectores federales que -dijo- algunos cobran "moche".

"La ley considera que no habrá inspectores en lo que corresponde al gobierno federal. El que tenga un establecimiento se va a inscribir en un padrón y bajo protesta de decir la verdad dirá sus obligaciones, medidas de seguridad y sanitarias, firma su manifestación y se inscribe y ya no tiene porque ser fiscalizado".

Explicó que luego habrá una insaculación, se hará una inspección de una muestra y se va a corroborar si se cumplió con lo que se manifestó.

"Se va a entregar un certificado de bien cuidado no y adelante. Si se engañó, que la salida de emergencia es una pared pintada, se hace acreedor a una multa y seguirá siendo inspeccionado.

"Queremos darle la confianza a la gente y quitar inspectores, se trata que la gente nos ayude y todos actúenos con rectitud", dijo.