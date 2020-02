AMLO ofrece enfrentar con empresarios problema de pensiones

Arropado por la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de Mexico (Catem), el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a enfrentar junto con empresarios y sindicatos el problema de las pensiones de los trabajadores jubilados.

"Vamos a enfrentar el problema grave de las pensiones, las reformas que se llevaron a cabo en el periodo neoliberal han afectado a jubilados, que después de trabajar años, van a recibir apenas el 30, el 40% de sus salarios, es decir de lo que ahorraron, porque no se pensó en el futuro de los trabajadores".

En la Arena de la Ciudad de México, el titular del Ejecutivo federal expresó su agradecimiento al sector empresarial por entender los nuevos tiempos y la necesidad de reacomodos, porque no se puede aplicar la misma política ya que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas.

En su discurso, el presidente López Obrador dijo que el sector empresarial mexicano actúa con mucha dimensión social.

En ese sentido, el mandatario recordó que el aumento al salario mínimo que se dio al inicio de su administración no lo otorgó el Presidente, sino que fue un acuerdo de los tres sectores, pero a iniciativa de los empresarios.

López Obrador reiteró que su gobierno siempre respaldará el sindicalismo de México.

El titular del Ejecutivo estuvo acompañado por la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde: el líder de la Catem, Pedro Haces, y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

También en la mesa principal estuvieron el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat; Francisco Cervantes de la Concamin; Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, así como la senadora y ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota (PAN).

Así como la senadora Nubia Mayorga (PRI); Carlos Martínez, director del Infonavit; el empresario Carlos Peralta, presidente de Grupo IUSA, y Carlos Romero de Anda, procurador fiscal de la Federación.

En la Arena de la Ciudad de México también asistieron, como invitados especiales, el exsenador Armando Ríos Piter, la conductora Laura Bozzo, El Hijo del Santo, la conductora Yolanda Andrade, el cardenal Onésimo Cepeda y el empresario Rafael Herrerías, entre otros.