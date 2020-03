AMLO pide al PAN aprobar reforma para elevar a rango constitucional derecho a pensión universal

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la bancada del PAN en el Senado a que no hagan lo mismo que los diputados y voten en contra, su propuesta de elevar a rango constitucional el derecho de a la pensión universal de adultos mayores, personas con discapacidad, becas para estudiantes y el derecho a la salud.

"Espero que así como se aprobó en la Cámara de Diputados se apruebe en la de Senadores; un llamado a los senadores del PAN que rectifiquen y no hagan lo mismo que sus compañeros diputados que votaron en contra".

"Están en no aprobarnos nada, lanzarse en contra de nosotros como algunos medios, ya es deporte, nos quieren agarrar de puerquito", dijo el mandatario en su conferencia de prensa mañanera.

El presidente López Obrador informó que para este año su gobierno destinará 447 mil 834 millones de pesos para esos rubros, destaca que solo para el sector salud el presupuesto destinado a atención Médica y medicamentos gratuitos será de 237 mil 040 millones de pesos.