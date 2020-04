AMLO presume alza de 29.5% en declaraciones al SAT

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que a pesar de la crisis generada por el Covid-19, aumentó en 29.5% el número de declaraciones anuales de fiscales de personas físicas ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo explicó que el número de declaraciones anuales de personas físicas del 1 al 15 de abril del año pasado fue de 2 millones 718 mil 215; mientras que para el presente año fue de 3 millones 519 mil 976.

"Se tiene un incremento porcentual de 29.5%, casi el 30% en plena crisis. Estas son contribuciones, no son impuestos, la gente quiere ayudar porque saben también que esas contribuciones se manejan con honradez y le llegan a la gente que lo necesita, esto es muy humano", expresó.

El presidente destacó el nivel de solidaridad del pueblo de México a quien le reiteró que "amor con amor se paga".

"Estamos hablando en los momentos de crisis, cuando pedían algunos pospón, prorroga el pago de impuestos tres meses, seis meses, imagínense, hacemos eso y nos quedamos sin recursos para las necesidades básicas, y además alentamos el no pago, porque la bandera es siempre: ponen por delante a las pequeñas empresas, pero yo hemos visto que no es así", afirmó.

El presidente pidió y dio un aplauso al pueblo de México por ser tan solidario en tiempos de crisis.

"Gobierno, con equipo jurídico si empresas no pagan"

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que su gobierno cuanta con un equipo jurídico en caso de que las grandes empresas decidan irse a pleito y no pagar sus impuestos, no para actuar de manera arbitraria, sino para que haya justicia.

"Hay quienes dicen: 'bueno nos vamos al pleito y va a tardar 100 años', porque estaban acostumbrados a las tácticas dilatorias y chicanadas de todo tipo, nada más que en estos casos tenemos ya un equipo de abogados para darle seguimiento a los procesos".

En su conferencia de prensa, también señaló que con respeto a la autonomía del Poder Judicial dará a conocer sí los jueces no cumple con su labor de brindar una justicia pronta y expedita.

"Respetando la autonomía de la Fiscalía y del Poder Judicial, vamos a hacer señalamientos. Si un juez deja un expediente en la congeladora, pues lo vamos estar diciendo porque la justicia se tiene que impartir con prontitud".

Recodó en otros tiempos no faltaba un juez, un magistrado, un ministro que les condonaba el pago de impuestos.

"Ojalá y los dueños de las empresas no piense así, que no se dejen engatusar por los despachos de abogados que les digan: ´nombre, no te preocupes no va a pasar nada´. Esto ya no es lo mismo, ya cambió".

El presidente López Obrador recordó que el SAT está en pláticas con 15 grande que tienen adeudos por más de 50 mil millones de pesos con la hacienda pública y hay un compromiso de que van a pagar 15 mil millones de pesos.