AMLO rechaza propuesta del CCE sobre deuda pública

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de adquirir deuda pública para enfrentar la crisis económica y advirtió que ningún grupo puede imponer su política.

"El CCE tiene todo su derecho de manifestarse, somos libres, esa es la democracia, la única diferencia es que todos tenemos que aceptar lo que dice la Constitución que es la ley de leyes, lo que dice el artículo 25, pero existe la rectoría del Estado".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que no puede ningún grupo imponer su política, eso corresponde al Estado, al gobierno federal.

"Con todo respeto nosotros no vamos a continuar con más de mismo, no habrá rescates para potentados, si hay una quiebra para una empresa, pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad, o los socios o los accionistas, porque el Estado tiene que proteger a todos y no actuar, otorgando privilegios para nadie".

El presidente López Obrador aseguró que es una inmoralidad usar al Estado para rescatar a empresas o instituciones financieras, porque se quiebra.

"Sí se trata de rescate hay que hacerlo pensando en los que más lo necesitan, no pensar en lo que sucedido con el Fobaproa de bancos quebrados banqueros ricos; no socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, como se van a convertir en deuda pública las deudas privadas, no coincidimos en eso, no de ahora desde siempre".

El presidente dijo que su gobierno tiene comunicación permanente con el CCE, pero reiteró:

"No vamos a continuar con el modelo fallido de rescates de corte neoliberal, no llegamos aquí para hacer de lo mismo".

Reactivación económica, sin endeudar a México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la reactivación económica, una vez que se controle la pandemia del coronavirus Covid-19, se llevará a cabo sin endeudar al pueblo de México y en beneficio de los que menos tienen.

"Ante la pandemia estamos aplicando una política económica y social distinta a lo de siempre, antes lo primero era rescatar a los de arriba y endeudar al país. Ahora estamos actuando con austeridad, combatiendo la corrupción, y no endeudando el país.

"No queremos endeudar al país porque son deudas que vamos a heredar a futuras generaciones, se olvida que la deuda pública se traslada de generación en generación", dijo en su conferencia en Palacio Nacional.

Acompañado por la secretaria de Economía, Graciela Ortiz; el director del IMSS, Zoé Robledo y la coordinadora del Programa Tandas del Bienestar, Rocío Mejía, el mandatario presumió que tienen información que los migrantes en Estados Unidos, así como en marzo enviaron 4 mil millones de dólares, harán lo mismo para el corte de abril.

Destacó que, con los programas para entregar 3 millones de créditos a pequeñas empresas, trabajadores del Estado, vivienda y las remesas se complementan para fortalecer la economía de los de abajo.

El presidente López Obrador dijo ya comenzaron a prepararse para la reactivación de las actividades productivas detenidas por la pandemia y una vez que se tenga mayor control se abrirán de manera gradual y responsable.

"Estoy orgullo por el apoyo que hemos recibido de la gente, que a pesar de los pesares se ha quedado en casa y guardando la sana distancia", dijo.