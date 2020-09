AMLO reconoce incremento en robo de gas LP

En la conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que existe un incremento en el robo de gas LP en los estados de Hidalgo y Puebla. "En efecto está creciendo el robo de gas, es de Hidalgo y es Puebla. En Hidalgo es del estado en donde todavía tenemos más tomas clandestinas, donde todavía hay más huachicol".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo hizo un llamado a los ciudadanos de Hidalgo, a la gente de las comunidades, que es gente buena a que no caigan en esa trampa. "Que no olviden lo que sucedió en Hidalgo (la explosión de una toma clandestina en Tlahuelilpan), esa tremenda situación, una tragedia donde perdieron la vida gente inocente que pensaba que no corría ningún riesgo y que iban a obtener gasolina de los ductos".

El presidente de México dijo que su gobierno logró una disminución del 95% en el robo de combustible, y que se mantendrá la estrategia hasta erradicar esa práctica ilícita. "Decirle a los que se dedican a estas actividades ilícitas de que no nos estamos desatendiendo de ellos, que no es moda, no es que ya bajamos al 95% el robo de gasolina y ya con eso nos conformamos, no, no queremos robo, y en el caso del gas lo mismo, estamos reforzando el plan de cuidado de los ductos para seguir combatiendo el robo de combustible".