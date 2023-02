AMLO vuela por primera vez desde el AIFA

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ayer, por primera vez tras un año de haberlo inaugurado, utilizó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) para llegar a Hermosillo, Sonora.

En conferencia de prensa en la Base Aérea Militar No. 18, de Hermosillo, Sonora , el jefe del Ejecutivo federal declaró, en forma sarcástica, que quería comprobar cómo fue que llegó ahí en enero pasado el avión Air Force One, del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y si había un cerro que impide que aterricen los aviones y una torre de control "chueca".

"Salí en efecto del Aeropuerto Felipe Ángeles porque estaba yo ahí y tenía yo que llegar aquí a una reunión del Banco del Bienestar, entonces le pedí el aventón al general y ya me trasladé a Hermosillo, además quería yo salir del Aeropuerto Felipe Ángeles porque quería yo comprobar cómo fue que llegó ahí el avión tan grande del presidente Biden, si existe un cerro ahí que impide que aterricen los aviones y que despeguen los aviones y con una torre de control chueca.

"Entonces yo dije `voy ahora a intentarlo, nada más que tengo que ir con los expertos, tengo que ir con los pilotos de la Fuerza Aérea que ellos ya saben cómo darle la vuelta al cerro, rodear el cerro para no impactarnos con el cerro´ y por eso salí, pero llegamos aquí", dijo.

El presidente López Obrador manifestó que el AIFA es un gran y un extraordinario aeropuerto "y esto va a ayudar muchísimo".

El presidente López Obrador inauguró este aeropuerto la mañana del 21 de marzo de 2022, pero desde ese día hasta ayer jueves no lo había usado.

Entre los mandatarios que usado este aeropuerto están los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden; de Colombia, Gustavo Petro; de Chile, Gabriel Boric, así como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.