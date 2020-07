Analistas bajan previsión del PIB de -9.2% a -9.6%

La ola de recortes a los pronósticos de la economía mexicana todavía no llega a su fin, cada vez más instituciones estiman un desplome de doble dígito para este año.

Analistas prevén que la actividad productiva nacional, en términos del Producto Interno Bruto (PIB), se va a desplomar 9.6% durante 2020, de acuerdo con los resultados de la encuesta que CitiBanamex aplicó a 29 instituciones financieras.

De confirmarse este escenario, será el segundo año consecutivo a la baja y la recesión económica más profunda desde 1932, cuando el PIB se hundió 14.8% al sufrir las consecuencias de la Gran Depresión de Estados Unidos.

Los analistas no han dejado de recortar sus proyecciones desde hace cinco meses y medio, de acuerdo con las últimas 11 encuestas quincenales aplicadas por CitiBanamex.

A inicios de año, las proyecciones indicaban un crecimiento de 1% para este año, pero se vinieron abajo por la paralización de la producción y el comercio exterior que provocó el "Gran Confinamiento" por el Covid-19.

La consultoría mexicana Signum Research es el participante más pesimista del mercado, al estimar que el PIB se va a desplomar 12%.

En segundo sitio está el propio CitiBanamex, con una expectativa de -11.2%; y en tercero Grupo Financiero Multiva, con -11.1%.

BBVA, Santander, J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch y otras tres instituciones coinciden en que la economía se hundirá 10% o más durante el segundo año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El 24 de junio, el FMI advirtió que la crisis provocada por el Covid-19 tendrá consecuencias más severas de lo previsto dos meses antes, de modo que corrigió su pronóstico para el PIB de México, de -6.6% a -10.5% para 2020.

Por otro lado, la mayoría de los analistas consultados por CitiBanamex estiman que el Banco de México va a bajar su principal tasa de interés de 5% a 4.5% el próximo 13 de agosto.

En particular, BBVA y J.P. Morgan anticipan que la tasa va a terminar, tanto este año como el siguiente, en un mínimo histórico de 3%, de acuerdo con el sondeo.