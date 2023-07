Analistas ven al superpeso arriba de $18 a fin de año

A-AA+

Para dos de cada tres instituciones financieras, la fortaleza del superpeso es pasajera y acabará el año arriba de 18 unidades por dólar.

La moneda superó este miércoles la barrera de 17 en negociaciones internacionales y se coronó como la divisa con mejor desempeño de las 31 principales.

Es la primera vez que el peso se cambia en menos de 17 en casi ocho años, desde diciembre de 2015, según Bloomberg.

El superpeso marcó su nivel más fuerte en 16.98 en la mañana del miércoles, aunque finalmente diluyó parte de las ganancias y terminó en 17.02 unidades, una apreciación en la jornada de 0.3%, tras conocer la minuta de la más reciente reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que dejó entrever la posibilidad de que volverá a subir su tasa de interés el próximo 26 de julio.

La divisa mexicana perforó en el intradía el nivel sicológico de 17, lo que abre la posibilidad para que busque nuevas resistencias, las cuales se ubican en 16.88 y 16.70, explicaron analistas de Banorte.

Opinan que la fortaleza cambiaria está respaldada por la diferencia de tasas de interés entre México y otros países, así como señales de un crecimiento sólido.

También tienen que ver los flujos crecientes por remesas, exportaciones, turismo e inversiones relacionadas con el nearshoring, así como la reducción de la prima de riesgo local, y la posibilidad de divergencia de la política monetaria del Banco de México (Banxico) contra otras economías de la región.

Sin embargo, CitiBanamex también dio a conocer el miércoles los resultados de la encuesta que aplicó a 29 instituciones financieras esta semana, de las cuales 18 estiman que la moneda mexicana perderá fuerza en los siguientes meses y cerrará el año por arriba de 18 unidades. Entre los participantes más pesimistas se encuentran Santander, Bank of America, UBS, Masari Casa de Bolsa y Bradesco BBI, cuya expectativa apunta a 19 unidades por dólar.

En el otro extremo, como las instituciones con mayor optimismo, aparecen el banco francés BNP Paribas, que anticipa que el superpeso terminará el año en 16.70, mientras que la correduría brasileña XP Investments prevé que llegará a 16.95 unidades.

Presume peso fortalecido

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que el peso se situó debajo de 17 y aseguró estar "muy contento" por ser algo que no sucedía "en décadas".

En su conferencia, señaló que un peso fortalecido ayuda a la economía del país porque un porcentaje de la deuda pública está contratada en dólares, de modo que "nos baja la deuda".

No obstante, la Secretaría de Hacienda reconoce que la fortaleza del peso tiene un saldo negativo para las arcas públicas, debido a que Pemex recibe menos ingresos por cada barril de petróleo que exporta a Estados Unidos, lo que reduce la recaudación del gobierno y eclipsa el ahorro en el pago de la deuda externa.