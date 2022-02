Analizarán importación de ollas y sartenes ante acusación de Vasconia

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Economía realizará, por segunda vez, una investigación sobre artículos para cocinar de aluminio, originarias de China, por la que la empresa La Vasconia afirma que hay prácticas desleales en la importación de diversos utensilios de cocina de aluminio que venden Sears, Coppel y Comercializadora México Americana (CMA).

Si bien, el 13 de octubre de 2016 la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación la Resolución final de la investigación antidumping por la cual se impusieron cuotas al producto chino de importación, las tres importadoras impugnaron ante tribunales, los cuales resolvieron que se vuelva a hacer la investigación por parte del gobierno.

Esto se refiere sobre todo a las ollas, sartenes y baterías de cocina, ya sea con o sin antiadherente.

El fallo final de hace más de cinco años incluyó una cuota compensatoria equivalente a la diferencia entre el precio de importación y el precio de referencia de 10.6 dólares por kilogramo, es decir, se consideró que como las importaciones de sartenes, ollas y baterías de cocina entraban a México con un menor precio al real debían pagar al menos del precio referido.

Por lo que si una olla tenía un precio menor a 10.6 dólares por kilo, debía pagar la diferencia.

La dependencia afirmó en el 2016 que el monto de la cuota compensatoria determinado conforme al inciso anterior no debe rebasar de 5.65 dólares por kilo para las importaciones provenientes de Sanhe y de 7.73 dólares para las provenientes de las demás exportadoras chinas.

El conflicto estuvo en que La Vasconia pidió que la investigación que inició en 2014 se realizara considerando a Brasil como país sustituto de China, es decir, para comparar los costos de producción de los chinos contra los brasileños para demostrar que los primeros incurrían en prácticas desleales.

Sin embargo, eso no gustó a Sears, Coppel y CMA y pidieron no basarse en los precios de producción de Brasil para realizar la investigación, por lo que acudieron a tribunales, los que resolvieron volver a llevar a cabo el análisis para determinar si hubo o no dumping, lo que quiere decir que se debe evaluar si los productos chinos entraron a México a un costo por debajo del precio de mercado.

Porque para La Vasconia, y de acuerdo a las conclusiones de la Secretaría de Economía, las importaciones chinas aumentaron su participación en el mercado mexicano y los precios con que entran al mercado son entre 39% y 565 por debajo de la rama de producción nacional y entre 50% y 62% por debajo de las importaciones procedentes de otros países.