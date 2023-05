Ante alza de precios en autos, mexicanos dan enganches más altos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 2 (EL UNIVERSAL). - Ante el alza de precio de los autos nuevos, los mexicanos están optando por dar un enganche más alto y, de esta manera, bajar el monto de la mensualidad para que el financiamiento no resulte tan costoso, de acuerdo con especialistas.

Gerardo San Román, director para Latinoamérica de JATO, dijo que, antes de la pandemia, los mexicanos daban un enganche promedio de entre 25 y 30% del valor del vehículo, pero después de la pandemia dan un enganche de 40%.

"A nivel segmento, en algunos ha subido hasta 60% de enganche y eso nos está dejando ver las condiciones con las que se entregan los vehículos, porque a veces se les da la preferencia en la fila de espera a quién da más enganche.

"En la escalada de las tasas de interés, mucha gente está buscando poner más de enganche, abaratar el crédito y hacerlo más asequible", indicó San Román, en conferencia de prensa.

Por su parte, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) aclaró que ese incremento de enganche es producto de la negociación y la decisión informada del cliente para pagar el vehículo de una manera más asequible, ya que las financieras de marca y los bancos siguen pidiendo 20% del valor del vehículo como enganche.

"Seguimos observando una fuerte competencia entre bancos y financieras para hacer accesible el contrato. Iniciado con un enganche, en términos mayoritarios, sobre el 20% y en algunas acciones comerciales de promoción se puede reducir ese enganche incluso por abajo del 20%", apuntó Rosales.

Durante la presentación del reporte de Financiamiento y Compradores de Vehículos Nuevos en el primer trimestre del año, AMDA dio a conocer que, en este periodo, un 55% de los vehículos nuevos vendidos fueron vía algún tipo de financiamiento, cuando en el mismo periodo del año anterior, la proporción fue de 59%.

"Estamos enfrentando una reducción de 3.4% en el nivel de financiamiento para la adquisición de vehículos. Este es un indicador de ventas totales", comentó Rosales.

AMDA atribuyó esta disminución a que durante los primeros tres meses del año aumentó de manera considerable la comercialización de flotillas, y éstas generalmente no son financiadas ya que corresponden a compras de empresas o de gobierno que no recurren al financiamiento.

En tanto, los bancos se concentraron en el financiamiento de vehículos de un segmento más alto como SUVs, pick ups, deportivos y de lujo; mientras que las financieras de marca dieron crédito a segmentos como Minivans, compactos y subcompactos.

San Román agregó que en el segmento de SUVs, debido a la alta competencia entre marcas ya establecidas y las nuevas marcas chinas, hay mucha agresividad en cuanto a planes de financiamiento y subsidios, o descuentos en especie.

Eric Ramírez, director regional Latam de Urban Science, dijo que las nuevas marcas chinas como Chirey y Jetour tienen un portafolio 100% de SUVs, y mientras son nuevas, se dan muchas operaciones de contado ante el interés de los compradores por ser los primeros en tener esas marcas.

Pero, en cuanto pasa la curva de entrada por efecto de novedad que empuja las operaciones de contado, comenzarán las promociones para financiamiento y flotillas.