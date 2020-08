Ante crisis por pandemia, solicitan más apoyos a Pymes

El Gobierno capitalino debe apoyar más a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), que son el motor de la economía, dado que la pandemia "va para largo", señaló el diputado local del PAN, Héctor Barrera Marmolejo, al inaugurar el foro virtual "Acciones para fomentar la resiliencia en esta pandemia".

Sin embargo, el también presidente de la Comisión de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil del Congreso local resaltó las acciones y mecanismos que ha comenzado a instrumentar el Gobierno de la Ciudad.

Por ello, destacó, este foro tiene el objetivo de generar las acciones para fomentar la resiliencia en la Ciudad de México, sobre todo en este momento de pandemia.

"Esto habla de que no debemos bajar las manos ni la guardia. Todos debemos generar los mecanismos necesarios, para salvaguardar nuestra identidad física y de las demás personas ante contingencias adversas", sostuvo.

La directora general de Resiliencia de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad, Norlang Marcel García Arróliga, habló de mantener los cuidados entre la sociedad y estar al tanto de las políticas públicas que se ofrecen.

"Saber con qué apoyos cuento, como trabajador, afectado o, en este caso, como infectado o grupo vulnerable, el que yo sepa cuáles son los programas de Gobierno para aminorar el impacto del Covid, también es una forma de resiliencia", dijo.

Asimismo, aseguró que la pandemia superó ya el impacto que tuvo el sismo del 85, al ser hasta ahora el mayor desastre que haya registrado la Ciudad, por lo que urge impulsar la resiliencia en las áreas urbanas, ya que 95% de los casos se han dado en este tipo de concentraciones, afectando a la población más vulnerable.

Recordó que la resiliencia urbana, se refiere a la capacidad de las ciudades para sobrevivir, adaptarse y salir adelante en impactos agudos, como son un fuerte sismo y tensiones crónicas (estrés) y pandemias.

"La pandemia de Covid-19, como cualquier otro brote epidémico, se comporta como un impacto agudo que altera el funcionamiento cotidiano de la ciudad. Esto significa que ha afectado a una gran cantidad de bienes y personas que se vuelven vulnerables. Sin duda la recuperación económica es un gran reto que enfrentará la ciudad", enfatizó.

En tanto, el empresario Roberto Guadalupe Caña Pozos dijo que esta pandemia también ha afectado a la economía de las Pymes, que tienen una complejidad que se agrava en esta situación extraordinaria por el Covid, "ya que viven al día y tuvieron que cerrar, aunque hubo otras que despidieron a trabajadores, pues se volvió imposible tenerlas abiertas", señaló.

Comentó que el sector privado ha cumplido en todo lo que tenga que ver con la pandemia, pero la responsabilidad de cada patrón, es también cuidar de la seguridad de los empleados y usuarios.

"No podemos pensar una resiliencia en esta Ciudad, cuando vemos cortinas cerradas o espacios en renta o gente pidiendo apoyo económico. Debemos pensar en qué tiene que hacerse para apoyar a las empresas", enfatizó.

Los panelistas coincidieron que la visión de resiliencia, no surge desde el sector privado, sino desde el Estado, el Poder Legislativo y esferas de decisión que velen por la ciudadanía y, al mismo tiempo, por la reactivación económica.

Aunque Barrera Marmolejo insistió que no puede darse un paso atrás en este momento en las políticas de mitigación de riesgo, con casi 500 mil contagios en el país, más de 53 mil muertos y casi 10 mil defunciones en la capital.

En tanto, los diputados locales de Morena: Nazario Norberto Sánchez y Eduardo Santillán Pérez, resaltaron la participación de la gente en la Ciudad en atención de riesgos y en materia de protección civil.