Anticipan afectación a industria aérea por degradación a categoría 2

La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) informó que la degradación de México a Categoría 2 en aviación civil por parte de Estados Unidos tendrá afectaciones para la industria nacional, los empleos y la contribución al PIB.

"A pesar de los enormes esfuerzos realizados por la industria para superar los graves efectos de la crisis del Covid-19, las consecuencias de la degradación a la autoridad aeronáutica de México son graves e implican un impacto adicional que afectará severamente la recuperación de las aerolíneas nacionales y al comercio entre ambos países", indicó Canaero.

La operación actual de las aerolíneas nacionales no se verá impactada, podrán seguir operando hacia los Estados Unidos.

Sin embargo, en pleno periodo de recuperación del mercado internacional más importante para el país, no podrán incrementar rutas o frecuencias, registrar aeronaves adicionales y tendrán afectaciones en los códigos compartidos con aerolíneas norteamericanas, detalló Canaero.

Todo lo anterior, "tiene un efecto grave en la conectividad con destinos domésticos en regiones donde la industria aérea es un elemento importante para el desarrollo económico y social".

Canaero destacó que el Programa de Evaluación de la Seguridad Operacional de la Aviación Internacional (IASA por sus siglas en inglés) de la FAA, evalúa la capacidad de un país y no de las aerolíneas en lo individual, de adherirse a las normas internacionales de seguridad de la aviación.

"Las aerolíneas mexicanas operan con los más altos estándares de seguridad operacional y normas internacionales", subrayó Canaero.

La Cámara hizo un llamado a la Agencia Federal de Aviación Civil y al gobierno federal para que de manera urgente se tomen las medidas técnicas, humanas y presupuestales necesarias que permitan recuperar la Categoría 1 y así disminuir la afectación a la industria nacional, los empleos y la contribución al PIB de México.

"Los miembros de esta Cámara reiteramos el compromiso con nuestras autoridades y estamos en toda disposición para trabajar de manera conjunta y coordinada ante este importante reto", aseguró Canaero, en un comunicado.

Grupos aeroportuarios y Volaris caen en la Bolsa Mexicana

Los tres grupos aeroportuarios del país y la aerolínea Volaris ven caer el precio de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) anunció esta tarde que degradó la calificación de seguridad aérea de México.

Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) se encarga de operar el aeropuerto de Cancún, la principal entrada de turistas internacionales, y por lo mismo encabeza las pérdidas este martes, cuyas acciones disminuyen 3.4% a 358 pesos, siendo la segunda jornada consecutiva a la baja y la caída más profunda desde el pasado 12 de abril.

Le sigue Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), con un descenso de 2.5% a 216 pesos por título; mientras Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) reporta un retroceso de 2% a 126 unidades.

Las acciones de Volaris caen por tercera jornada consecutiva y cotizan este martes en 34.33 pesos, 0.3% menos que el lunes, cuando reportaron un descenso de 4.3% y fue el más profundo desde el pasado 18 de marzo.

En cambio, los títulos de Aeroméxico se mantienen en 5.63 pesos, el mismo precio de ayer, de acuerdo con información de la bolsa mexicana.

La bolsa mexicana es arrastrada por estas compañías y desciende de los 49 mil puntos, tras perder esta tarde 1.1% y significa su tercera sesión a la baja.

Este martes, la FAA informó que el gobierno mexicano incumple con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI, por sus siglas en inglés), por lo que degradó la calificación del país de categoría 1 a 2.

Con la nueva calificación, las aerolíneas mexicanas podrán seguir prestando el servicio de transporte de pasajeros vía aérea hacia Estados Unidos, pero se prohíbe la autorización de nuevas rutas y nuevos servicios.

Asimismo, las aerolíneas estadounidenses no podrán comercializar y vender boletos en código compartido con aerolíneas mexicanas.

"Una calificación de Categoría 2 significa que las leyes o regulaciones del país carecen de los requisitos necesarios para supervisar a las compañías aéreas del país de acuerdo con las normas internacionales mínimas de seguridad.

"O que la autoridad de aviación civil carece de una o más áreas, como experiencia técnica, personal capacitado, antecedentes mantenimiento, procedimientos de inspección o resolución de problemas de seguridad", indicó la FAA, en un comunicado.

En plena temporada de verano, el turismo internacional en México se frenará con esta medida, opinaron analistas consultados por EL UNIVERSAL.

Históricamente, la Unión Americana ha sido el principal mercado emisor de turistas para México. Cifras de la Segob indican que entre enero y marzo arribaron 1.58 millones de estadounidenses a los aeropuertos mexicanos y significó 75% del total de extranjeros que llegaron a visitar el país, cuya gran mayoría visitaron Cancún, donde actualmente se reporta el mayor incremento de casos de Covid-19 en Quintana Roo, el único estado en color naranja en el semáforo epidemiológico.