Arancel de EU a fármacos patentados
Nueva York.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió el jueves una orden ejecutiva que podría imponer aranceles de hasta el 100% a algunos medicamentos patentados de empresas que no alcanzarán acuerdos con su gobierno en los próximos meses.
Las empresas que hayan firmado un acuerdo de precios de "nación más favorecida" y estén construyendo instalaciones activas en Estados Unidos para trasladar ahí la producción de fármacos patentados y sus ingredientes tendrán un arancel del 0%. Para las que no tengan un acuerdo de precios pero estén construyendo proyectos de ese tipo en EU, se aplicará un arancel del 20%, aunque aumentará al 100% en 4 años.
Un alto funcionario del gobierno informó a periodistas en una conferencia telefónica que las empresas aún tienen meses para negociar antes de que entren en vigor los aranceles del 100%: 120 días para las compañías más grandes y 180 días para las demás.
Algunos advirtieron sobre las consecuencias de los aranceles anunciados. Stephen J. Ubl, director ejecutivo del grupo comercial de la industria farmacéutica PhRMA, manifestó que los impuestos "sobre medicamentos de vanguardia aumentarán los costos y podrían poner en riesgo millas de millones en inversiones en Estados Unidos". Señaló la ya amplia presencia de Estados Unidos en la producción biofarmacéutica y obtuvo que los medicamentos obtenidos de otros países "en su inmensa mayoría provienen de aliados confiables de EU".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Remesas repuntan en febrero pasado
El Universal
El país captó 4 mil 468 millones de dólares en el segundo mes del año, un crecimiento de 0.4%El Universal mundoypais@pulsoslp.com.mx Ciudad de México.- Las remesas, consideradas por el Banco Mundial vitales para reducir la pobreza y desigualdad, dieron señales de mejoría en febrero, opinaron analistas. El país captó 4 mil 468 millones de dólares por remesas, un crecimiento de 0.4% en comparación con febrero de 2025, de acuerdo con la información que presentó el Banco de México. Sin embargo, los ingresos convertidos a pesos fueron de 76 mil 955 millones y significó un desplome de 18.8 por ciento con respecto a un año atrás, al descontar la inflación. Se trata de la caída real más profunda de los últimos 13 años, concretamente desde mayo de 2013, cuando se hundieron hasta el 22.8%. Los también llamados migradólares, cuya mayoría vienen de Estados Unidos, perdieron poder de compra por noveno mes al hilo por la inflación de 4% en febrero y porque el peso se apreció 15.8% ante el dólar en el último año. "Lo