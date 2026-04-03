Arancel de EU a fármacos patentados

Nueva York.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió el jueves una orden ejecutiva que podría imponer aranceles de hasta el 100% a algunos medicamentos patentados de empresas que no alcanzarán acuerdos con su gobierno en los próximos meses.

Las empresas que hayan firmado un acuerdo de precios de "nación más favorecida" y estén construyendo instalaciones activas en Estados Unidos para trasladar ahí la producción de fármacos patentados y sus ingredientes tendrán un arancel del 0%. Para las que no tengan un acuerdo de precios pero estén construyendo proyectos de ese tipo en EU, se aplicará un arancel del 20%, aunque aumentará al 100% en 4 años.

Un alto funcionario del gobierno informó a periodistas en una conferencia telefónica que las empresas aún tienen meses para negociar antes de que entren en vigor los aranceles del 100%: 120 días para las compañías más grandes y 180 días para las demás.

Algunos advirtieron sobre las consecuencias de los aranceles anunciados. Stephen J. Ubl, director ejecutivo del grupo comercial de la industria farmacéutica PhRMA, manifestó que los impuestos "sobre medicamentos de vanguardia aumentarán los costos y podrían poner en riesgo millas de millones en inversiones en Estados Unidos". Señaló la ya amplia presencia de Estados Unidos en la producción biofarmacéutica y obtuvo que los medicamentos obtenidos de otros países "en su inmensa mayoría provienen de aliados confiables de EU".

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