Asegura AMLO que en 2023 la inflación en México irá a la baja

Sin precisar fecha, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en este 2023 la inflación en México irá a la baja.

"Nuestro pronóstico es que va a bajar este año, la inflación. No quiero equivocarme como se equivocan los expertos, pero va a bajar, eso sí lo aseguro".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal reconoció que la inflación en alimentos en México es más alta que en otros países, pero ya se alcanzó la meta de controlar el precio de 24 productos básicos.

"Tenemos menos inflación en energéticos porque estamos interviniendo de manera directa, tenemos más posibilidad de control de presión de combustible. Sin embargo, en lo que corresponde a alimentos es mayor la inflación con relación a Estados Unidos".

En materia de alimentos, el Mandatario aceptó que todavía tenemos importar maíz, pues no somos autosuficientes.

"Tenemos que comprar maíz, México produce todo el frijol que consume y seguimos importando mucho arroz, como 80% de lo que consumimos, y así en otros alimentos", pues no se ha podido contrarrestar rezago histórico que se tiene.