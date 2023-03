Así puedes tramitar el programa "mejOraSí" para remodelar tu casa

A-AA+

Remodelar una vivienda suele ser una de las tareas más importantes para mejorar la calidad de vida de las personas; sin embargo, el financiamiento de este proyecto suele ser muy costoso, por lo que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) lanzó un nuevo crédito que permite a los arrendatarios pedir un apoyo económico de hasta 139 mil pesos.

¿Cómo funciona el crédito Infonavit "mejOraSí?

Se trata del crédito "mejOraSí", un crédito dirigido a personas que tienen ahorros en su Subcuenta de Vivienda del Infonavit, pero dejaron de cotizar al Instituto.

El monto de financiamiento puede ser desde los 4 mil 856 pesos hasta los 139 mil 109 pesos, topado hasta el 115% del ahorro que tengas en tu subcuenta de vivienda con una tasa de interés fija del 4%, sobre el total del crédito.

No obstante, al solicitar tu crédito el dinero será otorgado en dos partes 50% en efectivo para el pago de mano de obra y el otro 50% restante será otorgado en una tarjeta para la compra de productos en comercios autorizados por el Infonavit.

Cabe resaltar que este crédito es solo vigente para los propietarios que habitan en la vivienda en la que se realizarán las mejoras o reparaciones del inmueble.

¿Cuáles son los requisitos?

Aquí te decimos cuáles son los requisitos para solicitarlo.

Tener ahorros en la Subcuenta de Vivienda de al menos 5 mil 400 pesos.

Estar registrado en una AFORE y autorizar la consulta a Buró de Crédito.

No estar pensionado.

Llenar un cuestionario socioeconómico.

Esté a tu nombre o bien acreditar su legítima tenencia, mediante documento de posesión segura.

Se encuentre en territorio nacional, en algún estado de la República Mexicana.

Que la suma de tu edad más el plazo de tu crédito no exceda 65 años.

Asimismo, el Infonavit informó que el plazo para pagar el crédito es de hasta 5 años donde los pagos se podrán realizar en el banco y establecimientos afiliados.

En caso de que se incumpla el pago de tres mensualidades de forma consecutiva, el Saldo de la Subcuenta de Vivienda se utilizará para la liquidación anticipada del crédito.

Para solicitar este crédito sólo debes ingresar a Mi Cuenta Infonavit micuenta.infonavit.org.mx/ y en la sección Tramitar mi crédito seleccionar mejOraSí.